Myllyn 20-vuotissyntymäpäiväkampanja valittiin Suomen parhaaksi kauppakeskusmarkkinointikampanjaksi

Syntymäpäiväkampanja toteutettiin viime vuoden lokakuussa ja sen kärkenä oli Myllyn uudistetun brändin lanseeraus. Tuomaristo vaikuttui kampanjan kekseliäisyydestä, se sopi hyvin ajan henkeen, oli rohkea, suunnitelmallinen ja omaleimainen. Myllyn vuokralaiset oli huomioitu hyvin ja saavutetut tulokset puhuvat puolestaan. Kampanjan aikana Myllyn liikkeiden kassaan kilisi 20 miljoonaa euroa ja kävijämäärät kasvoivat 14 %.

- Brändityötä tehtiin pandemian keskellä, joka myös osaltaan mahdollisti keskittymisen näin suureen hankkeeseen. Lanseerauspäiväksi otettiin 18.10.2021, jolloin Mylly täytti 20-vuotta. Koronan vuoksi suurien syntymäpäiväjuhlallisuuksien toteuttaminen ei ollut mahdollista, mutta halusimme kuitenkin, että Myllyn syntymäpäivät eivät jää huomaamatta. Ajoitimme kaikki uuden brändin ensimmäiset lanseeraustoimenpiteet tuohon hetkeen, kertoo Myllyn konseptipäällikkö Meri Hakulinen.

Myllyn brändiuudistuksen yhteydessä saneerattiin myös ikoninen 50-metrinen Myllyntorni, johon nostettiin uusi logo. Myös visuaalinen ilme, slogan ja äänimaailma uudistettiin. Äänibrändäyksen arvostus on yleisesti isossa nousussa, Myllyn kappaleen on säveltänyt Juri Seppä, joka on tehnyt elokuvamusiikkia muun muassa Big Gameen, Rare Exportsiin ja Karppiin.

- Myllyn tunnettuus mahdollisti rohkean muutoksen toteuttamisen. Halusimme nostaa Myllyn brändin sen arvoiselle tasolle ja tehdä, ei vaan parasta kauppakeskusmarkkinointia, vaan parasta markkinointia, haastaa Hakulinen.

Kampanjasta tehtiin myös kampanjamittaus, jonka tavoitteena oli selvittää sen huomaaminen eri medioissa, viestin läpimeno, mainonnan herättämät ajatukset, mainonnan toimivuus, vaikutus asiointimieluisuuteen ja mielikuviin sekä uuden logon ja sloganin sopiminen Myllylle. Vastaajia oli Turun talousalueella 518. 68 % vastaajista asioi mielellään Myllyssä ja Mylly on selvästi alueen mieluisin kauppakeskus. Myllyn mainonta muistettiin erittäin hyvin spontaanisti ja huomioarvo oli huomattavan suuri, peräti 81 % vastaajista oli huomannut mainontaa. Yli puolet vastaajista koki uuden logon ja sloganin sopivan hyvin Myllylle. Neutraaleja oli vielä 20 % vastaajista.

Tulevaisuuden Mylly haluaa mennä kohti jotain isompaa ja ihmeellisempää, olla enemmän kuin kauppakeskus – arjen ihmeitä tarjoava matkailukohde ja elämyskeskus. Brändiuudistus vastasi tähän. Uudistuksella varmistettiin, että Mylly kuuluu jatkossakin edelläkävijöihin kauppakeskusmarkkinassa. Loppuvuodesta Mylly edustaa Suomea pohjoismaiden awardseissa Tukholmassa. Mylly jatkaa menestymistä kauppakeskusmarkkinassa, alkuvuodesta Mylly ylsi jo toista kertaa peräkkäin Suomen hyvämaineisimmaksi kauppakeskukseksi T-Median valtakunnallisessa tutkimuksessa.