Myllyn kesä on täynnä uutta ja ihmeellistä – Odotettu muotibrändi Sinsay avautuu Myllyssä tällä viikolla, pop upit tuovat Raisioon muun muassa korealaista kosmetiikkaa

Sinsay on muotibrändi, joka tarjoaa vaatteita, kauneudenhoitoa, sisustustuotteita ja kodin tavaroita kaikille ja kaikenikäisille asiakkaille. Uuden myymälän avajaisia vietetään lauantaina 17. kesäkuuta, jolloin paikan päällä on muun muassa DJ, 360 Photo Booth, kasvomaalausta ja glittertatuointeja. Lisäksi lauantain 50 ensimmäistä asiakasta palkitaan yllätystuotteella.

– Olemme innoissamme siitä, että kiinnostavat brändit haluavat tulla ensimmäisenä Lounais-Suomessa juuri Myllyyn, iloitsee Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Sinsay on osa puolalaista LPP Groupia, samoin kuin Cropp ja House, joiden brändimyymälät avautuvat Myllyn 2. kerrokseen 13. heinäkuuta. Liikkeet ovat LPP Groupin ensimmäiset avaukset koko Lounais-Suomessa. Sinsay, Cropp ja House ovat tämän hetken trendikkäimpiä eurooppalaisia muotibrändejä.

LPP Group on perheyritys, joka on toiminut jo 30 vuoden ajan sekä Puolassa että sen ulkopuolella, ja se on yksi nopeimmin kasvavista vaatealan yrityksistä Keski- ja Itä-Euroopassa. Tuotteita myydään sekä kivijalkaliikkeissä että verkossa ympäri maailmaa.

– Meillä on erittäin positiiviset odotukset Myllystä, jossa jatkuvasti kasvavat kävijämäärät sekä kaupan tunnusluvut ovat merkittävän korkeat. Näemme myymälämme tuovan mukavan lisän muotikaupan tarjontaan. Alueen vahvana toimijana tavoitamme Myllyssä varmasti paljon uusia kävijöitä läheltä ja kauempaa, sanoo LPP Finlandin Country Manager Seija Leppihalme.

Pop up -liikkeitä ja muuttoliikettä

Kesä tuo Myllyyn mielenkiintoisia pop up -liikkeitä, jotka laajentavat kauppakeskuksen valikoimaa entisestään. Pop up -liikkeet avautuvat touko–kesäkuun aikana.

K-beauty-brändi Yeppon valikoimissa on suosittua korealaista kosmetiikkaa ja ihonhoitotuotteita. Yeppo löytyy toukokuusta elokuuhun Myllyntorin laidalta, Tunnin Kuvan ja Cuttersin välistä.

– Avajaiset olivat ihan huikeat, emme olisi ikinä osanneet odottaa niin isoa jonoa heti aamusta! Asiakkaamme ovat pitkään pyytäneet liikettä Varsinais-Suomeen ja olikin todella kiva nähdä paljon niin tuttuja kuin uusiakin kasvoja jo ensimmäisenä päivänä. Me Yeppolla uskomme siihen, että kivijalkakauppa tarjoaa sekä meille että asiakkaalle ainutlaatuisen kokemuksen, kertoo Yeppon perustaja Elisa Ahonpää-Kim.

Aidon raisiolaisen sisustajan verkkokaupan B. Livingin pop up löytyy vielä tämän viikon loppuun saakka Nissenin naapurista. Liikkeessä myydään muun muassa suosittuja rottinkivalaisimia ja puukäsitöitä.

Kesäisiä herkkuja tarjoaa jo perinteeksi muodostunut Järvenkylän marjanmyyntipiste, joka löytyy Prisman päädystä, Myllyn Apteekkia vastapäätä. Pihlajalinnan Punkkibussi palvelee kauppakeskuksen KS-5:n eli XXL:n sisäänkäynnin vieressä tiistaisin ja torstaisin klo 17–19, ja Familon avaa pop up -liikkeensä Myllyyn Finnkinoa vastapäätä 16. kesäkuuta.

Kauppakeskuksessa tapahtuu myös sisäistä muuttoliikettä, kun Tempur on muuttanut isompiin liiketiloihin Clas Ohlsonin naapuriin ja Ruohonjuuri Prisman päätyyn Myllyn Apteekin naapuriin.

Myös Myllyntorilla toiminut Arnolds on löytänyt isomman liiketilan Finnkinon päädystä ja avaa täysin uudistuneen kahvilan uusissa tiloissa 22. kesäkuuta.

– Myllyntorilla onkin nyt huippu liiketila vapaana. Olemme saaneet paljon tiedusteluita paikasta ja käymme läpi vaihtoehtoja. Myllyn alkuvuosi on sujunut myynnillisesti ennätysvauhdissa ja odotamme myös vilkasta kesäsesonkia, kun kotimaiset matkailijat ja alueen runsaslukuinen mökkikansa lähtee liikkeelle, kertoo Hantula.

Muuttoliikkeen lisäksi Myllyn Prisman remontissa on saatu ensimmäinen iso vaihe valmiiksi, kun Ruokatori on avautunut täysin uudistuneena. Lisäksi Prismasta löytyy ruokatorin alueelta nyt myös Perniön kebabtehtaan, Herkkumestareiden, Itsudemo Sushin ja Monkey Donutin myyntipisteet.

– Myös hedelmä- ja vihannesosasto on täysin uudistettu. Remontti on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Parhaillaan vaihdetaan kylmäkalusteita uusiin energiatehokkaisiin ovellisiin kalusteisiin, kertoo Prisman ryhmäpäällikkö Lasse Pitkänen.

4.4.–10.8. Pihlajalinnan Punkkibussi

Myllyssä tiistaisin ja torstaisin XXL:n päädyssä parkkipaikalla

1.5.–31.8. Järvenkylän marjamyynti

Apteekin edessä

15.5.–15.8. Yeppo

korealaista kosmetiikkaa

Tunnin Kuvan ja Cuttersin välissä

5.–18.6. B-Living

sisustuksen erikoisliike

Nissenin ja Hiuskeskuksen välissä

16.6.–30.9. Familon

Juhlamaailman vieressä