Mynäjoen valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnittelu (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Suunnittelutyössä on hyödynnetty erilaisia avoimia paikkatietoaineistoja, kuormitus-, kohdentamis- ja valuma-aluetyökaluja sekä vanhoja karttoja 1880-luvulta lähtien. Tämän lisäksi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen työntekijät ovat kartoittaneet lähes 230 kohdetta maastossa. Suunnittelutyössä on pyritty löytämään erilaisilla toimenpiteillä toteutettavia vesiensuojelukokonaisuuksia. Tästä syystä kaikki ehdotetut toimenpiteet on esitetty 3. valuma-aluetasoa pienimmille purovaluma-alueille tai jokiosuuksille. Hankkeen merkittävin löydös lienee erään purovesistön alueelta löydetty tulvametsä, joka kuuluu EU:n luontodirektiivin erityisesti tärkeisiin luontotyyppeihin.

Suunnitelmaan tulevat kohde-ehdotukset eivät sido eivätkä velvoita maanomistajia mihinkään, mutta toimivat taustatietona mahdollisiin yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin ja toteuttamiseen, jos sellaisiin on halukkuutta. Työ on osa vesienhoitotyötä ja osaltaan edistää hyvän vesien tilan tavoitetta.

Suunnittelutyön tutustumistilaisuus pidetään 10.3.2022 klo 16:15-18:30.

Paikkana Mynämäen kunnan auditorio, osoite Vehmaantie 111, Mynämäki.

Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua ehdotettuihin toimenpiteisiin sekä keskustella sekä suunnittelijoiden että ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa ja esittää omia näkemyksiä asiaan. Tilaisuudessa on esillä alueen toimenpidekarttoja ja alustava suunnitelmaluonnos.

Lisätietoja:

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Projektityöntekijä Pasi Salmi, puh. 040 161 8830

pasi.salmi@lsvsy.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Suunnittelija Marja Kosme, puh. 0295 025 096

marja.kosme@ely-keskus.fi