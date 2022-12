Mynämäellä Joenperän siltatyömaan liikennekatko on päättynyt 22.12.2022 - Viimeistelytyöt suoritetaan loppuun 31.5.2023 mennessä

Työt keskeytyivät kesällä, kun töiden alettua vanhan sillan päätytuet todettiin erilaisiksi, kuin mitä suunnittelun aikana oli oletettu. Täydennetyt suunnitelmat valmistuivat ja töitä jatkettiin elokuussa ja liikenne ohjattiin kiertotielle 29.8. Rakentamisen aikana liikennekatkoa jouduttiin jatkamaan joulukuun puolelle hitaasti edenneiden töiden vuoksi. Töitä haittasivat runsaat sateet ja resurssipula.

Siltapaikalla on vielä toteuttamatta viimeistelytöitä ja sillan pengerkaiteet, loput työt suoritetaan 31.5.2023 mennessä. Siltapaikalla pidetään tietyömerkit ja alennettu 60 km/h rajoitus, kunnes viimeistelytyöt on saatu suoritettua. Pengerkaiteet on korvattu väliaikaisesti raskasesteillä.

Toivomme tienkäyttäjiltä edelleen varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa ja pahoittelemme töiden viivästymisestä aiheutunutta haittaa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.

Sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Toivotamme rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille tienkäyttäjille!

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843

Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223