Mynämäellä Joenperän siltatyömaan liikennekatko siirtyy myöhemmäksi

Sillan kansirakenteen uusimistyöt ja töiden aikainen liikennekatko piti alkaa maanantaina 4.7.2022. Peitossa olleet siltarakenteet paljastuivat auki kaivettaessa erilaisiksi kuin korjaussuunnitelmissa oli oletettu. Korjaustyön suunnitelmia joudutaankin päivittämään uusien tietojen pohjalta ja tämä siirtää kansirakenteen uusimistöitä. Näin ollen myös liikennekatkon ajankohta siirtyy myöhemmäksi. Uudesta liikennekatkon ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun aikataulu tarkentuu.

Nykyinen Joenperän silta on teräsbetoninen laattasilta ja se on valmistunut 1937. Silta on peruskorjattu 1979. Sillan nykyinen huonokuntoinen kansi uusitaan sekä vanhat kiviset maatuet korjataan. Korjausten myötä sillan höytyleveys kasvaa 7,5 metriin. Korjaustyöt ovat alkaneet kesäkuussa työmaan perustamisella ja kansielementtien valmistuksella. Nykyisen kansirakenteen uusimistöiden alkaessa ajoneuvoliikenne katkaistaan siltapaikalla noin kolmen viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katkon jälkeen työt jatkuvat viimeistely- ja päällystystöillä siltapaikalla syyskuun loppuun asti.

Siltapaikka kartalla (maps.google.fi)

