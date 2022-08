Mynämäellä Joenperän siltatyömaan työt jatkuvat, liikennekatkon uusi ajankohta on 29.8.-30.11.2022

Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitsevan Joenperän sillan korjaustyöt alkoivat kesäkuussa työmaan perustamisella ja kansielementtien valmistuksella. Töiden alettua vanhan sillan päätytuet todettiin erilaisiksi, kuin mitä suunnittelun aikana oli oletettu. Päätytuet joudutaan uusimaan kokonaan, ja täydennetyt suunnitelmat ovat nyt valmistuneet ja töitä päästään jälleen jatkamaan.

Uusimistöiden alkaessa ajoneuvoliikenne katkaistaan siltapaikalla. Ajoneuvoliikenteen katko alkaa 29.8.2022 ja katko kestää marraskuun 2022 loppuun asti. Ajoneuvoliikenne ohjataan katkon ajaksi viitoitetulle kiertotielle maantien 12535 (Sairistentien) ja 12519 (Karjalankyläntien) kautta. Kiertotien pituus on n. 9 km. Jalankulkijoiden käytössä on yksi 1,0 m levyinen kaista työmaan läheisyydessä.

Nykyinen Joenperän silta on teräsbetoninen laattasilta ja se on valmistunut 1937. Silta on peruskorjattu 1979. Sillan nykyinen huonokuntoinen kansi sekä päätytuet uusitaan. Korjausten myötä sillan hyötyleveys kasvaa 7,5 metriin.

Liikennemäärä sillalla on n. 225 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.

Sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223