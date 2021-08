Myös lasten ja nuorten harrastustoiminta pääkaupunkiseudulla on mahdollista riittävin turvatoimin - tiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen

Satakunta koronaepidemian leviämisvaiheessa: osassa maakuntaa kokoontumisrajoitukset kiristyvät, osassa pysyvät ennallaan 13.8.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Satakunta on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjuntaryhmä on suosittanut otettavaksi käyttöön lisätoimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen jatkaa tällä hetkellä voimassa olevia tartuntatautilain 58 §:n mukaisia kokoontumisrajoituksia kaikissa Satakunnan kunnissa kuukaudella 14.9.2021 asti.