Myös verottajan otettava ruokahävikki tosissaan

Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto: Nykyinen esitys vesittää käytännön mahdollisuudet ryhmäkanteen käyttöön 14.5.2022

Kuluttajajärjestöjen käyttöön tarkoitettu mahdollisuus ryhmäkanteen nostamiseen on jäämässä kauas siitä mitä odotettiin. Ryhmäkanteen avulla kuluttajia edustavien järjestöjen on mahdollista ajaa kuluttajaryhmien etua oikeudessa. Suomessa ollaan kuitenkin päätymässä toteutukseen, jossa tilanne ei toisi parannusta nykyiseen tilanteeseen. Kuluttajaliiton valtuusto vaatii muutoksia esitettyyn edustajakannelainsäädäntöön siten, että kuluttajajärjestöillä oikeasti on mahdollisuus puolustaa kuluttajia oikeudessa nostamalla ryhmäkanteita.