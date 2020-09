Myrsky lähestyy – verkkoyhtiöt voisivat ennakoida vauriopaikat myrskymallinnuksen avulla

Vuonna 1998 perustettu jyväskyläläinen Numerola Oy on Suomen johtava simulointipalvelujen toimittaja. Työkalupakissamme on suuri valikoima matemaattisia laskentamenetelmiä, joista valitsemme asiakkaan tarpeeseen sopivimmat. Vahvuutemme perustuu Ilmiöiden syvälliseen ymmärrykseen, laaja-alaiseen näkemykseen sekä tulosten tulkintaan, jossa ei mutkia oiota. Henkilöstömme on korkeasti koulutettua ja työhönsä sitoutunutta. Asiakkaitamme ovat muun muassa sähköverkkoyhtiöt, tuulivoiman parissa toimivat yritykset, suunnittelutoimistot sekä korkeaa teknologiaa hyödyntävät teollisuuden toimijat. Teemme yhteistyötä myös useiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.