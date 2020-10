Myrskyn pyssyt! Boltsi Fisukka tuo lohen kaurapyörykkään

Uusi Boltsi Fisukka on kaurapyörykkä, jonka maun mehevöittää lämminsavustettu kirjolohi. Uutuus on lisäaineeton, niin kuin kaikki Boltsi-pyörykät.

Kaura-siemenpyörykkä Boltsi on jo vakiinnuttanut paikkansa pyörykkämyynnin myllertäjänä. Myös Boltsi Fisukan idea lähti kuin hauki rannasta.

”Perinteisiä kalapyöryköitä on kaupoissa jo hurja parvi. Me emme lähteneet samaan sumppuun vaan pyöräytimme lämminsavulohen makumaailman kaura-siemenpyörykkään. Kotimainen kaura on hyvä kalan kaveri”, sanoo Boltsi Oy:n toimitusjohtaja Harri Jaakkola.

Boltsi Fisukan kalaksi valittiin maisteluissa lämminsavustettu kirjolohi, sillä tuotekehitys tehtiin maku edellä. Valmistuksessa käytetään Kalaneuvoksen ASC-sertifioitua kirjolohta, pääosin Suomesta tai Ruotsista, tarvittaessa Norjasta tai Tanskasta. Suomessa kasvatettu kirjolohi on WWF:n kalaoppaan vihreällä listalla.

Yksi kalaisa, kolme vegeä – kaikki lisäaineettomia

Boltsi on lupauksensa mukaisesti aina lisäaineeton, ja tämä koskee myös Boltsi Fisukkaa. Kaurapyörykkä säilyy 21 päivää valmistuksesta ilman säilöntäaineitakin.

Boltsi-perheen kolme muuta pyörykkää – Original, Chili-tomaatti ja Morocco – ovat vegaanisia.

”Boltsi Fisukka tuo sekasyöjille uuden vaihtoehdon. Jos suu sanoo Boltsi Fisukan maukkaaksi, uskaltaa kokeilla myös kasviperäisiä kaura-siemenpyöryköitä. Boltsin porttiteoria tukee koko kasvistuotealaa”, Harri Jaakkola uskoo.

Boltsi Fisukka:

- Lisäaineeton

- Runsaskuituinen

- Laktoositon, maidoton ja soijaton

- Kauraa 21 %, lämminsavukirjolohta 14 % ja siemeniä 11 %

- Valmistettu Suomessa

- Tuotetiedot: https://boltsi.fi/tuote/boltsi-fisukka/