Myrttisen kurkkujen digipihamyynti ja joulurieha Vantaalla – fanituotteet ja joulukuuset täydentävät valikoimaa

Korvaako UltraLeanSales-planner kotimaiset ja kansainväliset markkinatutkimukset? 12.10.2022 08:06:00 EEST | Tiedote

Mitä tapahtuisi, jos tuntisit paremmin asiakkaasi ostokäyttäytymisen? Osaisitko hyödyntää sitä? Parantaisiko tieto myyntiä? Lean-johtamisen malli on tuttu juttu tuotannon tehostamisessa, mutta miksi Lean-oppeja ei ole juurikaan sovellettu tarjousten voittoprosentin parantamiseen? Nyt tilanne on muuttunut, sillä UltraLeanBusiness Oy on tuotteistanut tiedolla johtamisen mallin itseoppivaksi prosessiksi, joka perustuu asiakkaan ostoprosessien tuntemiseen. Sen nimi on UltraLeanSales.