Myrttisen kurkkujen keväinen digipihamyynti tulee taas – myös suosittuja Myrttisen lippiksiä saatavilla rajoitettu erä

14.4.2022

Työelämä on elänyt viime vuosina murroksen aikaa, vaatien yrityksiltä koko ajan ketterämpää johtamisen mallia sekä nopeaa reagointikykyä liiketoimintaympäristön muutoksiin. Yrittäjä, valmentaja ja konsultti Karl-Johan Spiik on henkilöstöjohtamisen ja yhteisöohjautuvuuden asiantuntija, joka on valmennustoiminnassaan huomannut esihenkilöiden kaipaavan selkeitä ja konkreettisia ohjeita yhdessäohjautuvan tiimityön jalkauttamiseen. Uuden kirjansa myötä Spiik on tiivistänyt asiantuntemuksensa käytännönläheisiksi askelmerkeiksi, joita jokainen esihenkilö voi hyödyntää kehittäessään tiimityötä kohti autonomisempaa mallia. Kirja tarjoaa yrittäjille, johtoryhmille, esihenkilöille ja tiiminvetäjille selkeät portaittain etenevät ohjeet, joiden avulla tiimin täysi potentiaali voidaan valjastaa yrityksen liiketoiminnan tueksi – samalla kasvattaen työn merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä työntekijöiden näkökulmasta.