Myymälöiden johtamisjärjestelmän uudistaminen käynnistää HalpaHallissa muutosneuvottelut

Uudistuksen taustalla on nykyisen myymäläpäällikköroolin kokonaisvastuun ja tehtäväkentän hajanaisuus. Samanaikaisesti tilaus- ja valikoimatoimintojen keskittäminen muuttaa työtehtäviä myymälöissä. Uudistuksen päämääränä on parantaa myymälöiden toimintaa ottamalla käyttöön selkeämpi vastuunjakomalli.

Uusi organisaatiorakenne toisi myymälöihin myymäläpäälliköiden tueksi uusia vastuurooleja. Näiden roolien kautta HalpaHalliin avautuu yli 100 uutta tehtäväkuvaa, mikä selkeyttää vastuualueita ja tukee tehokasta toimintaa.

Muutosneuvottelut koskevat enintään 45 työntekijää. Uudistus aiheuttaa muutoksia heidän työtehtäviinsä sekä työsuhteen ehtoihin. Nykyisen suunnitelman mukaan työtä voidaan kuitenkin tarjota uusilla ehdoilla. HalpaHalli työllistää Suomessa yhteensä 1300 henkilöä. Myymälöitä on 35.

– Muutostilanne on päivitystä HalpaHallin myymälöiden johtamisjärjestelmässä. Yhtiössä on tehty paljon kehittämistyötä jo vuosia, ja nyt kehitetään myymälöiden toimintaa tulevaisuudenkin menestymisen varmistamiseksi. HalpaHallin taloudellinen tilanne on vakaa, ja liikevaihto on kehittynyt ensimmäisellä puolivuotisjaksolla suotuisasti ollen kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, kertoo toimitusjohtaja Janne Ylinen.

Muutosneuvottelut käynnistyvät 24.8.2023.