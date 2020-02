Myyntityön arvostusta parannetaan konkreettisilla teoilla – MMA kumppaniksi merkittävään myyntikilpailuun

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on jälleen mukana tukemassa myynnin alan koulutusta Suomessa. MMA on kumppanina Haaga-Helia ammattikorkeakoulun järjestämässä Best Seller Competition 2020 -kilpailussa, jossa etsitään Suomen parasta myyjää alan korkeakouluopiskelijoiden joukosta.

Best Seller Competitionissa kilpaillaan vuosittain siitä, kuka myynnin korkeakouluopiskelijoista suoriutuu parhaiten vaativan henkilökohtaisen yritysmyynnin asiakastapaamisessa. Kilpailu on avoin kaikille suomalaisille korkeakouluille, ja se antaa opiskelijoille mahdollisuuden työllistyä myyntityöhön. Kumppanuus kilpailussa on osa MMA:n pitkäaikaista tavoitetta nostaa esille ammattimaista myyntityötä sekä kehittää alan arvostusta. Kilpailu antaa MMA:lle mahdollisuuden vaikuttaa korkeakoulutasoisen myynnin tutkintokoulutuksen kehittymiseen. – Myyntityön arvostus paranee ja koulutus kehittyy vain konkreettisilla teoilla. Best Seller Competitionin tarkoituksena on nostaa koko alan profiilia. Myyntityö vaatii pitkäjänteistä asiantuntijuutta ja on edellytys Suomen taloudelliselle menestykselle, arvioi MMA:n markkinointipäällikkö Igor Parri, joka on myös kilpailun tuomariston jäsen. Myyntikilpailuun osallistuvia arvioidaan objektiivisilla mittareilla ja huomioon otetaan muun muassa myyntitapaamisen hyvä haltuunotto ja keskustelusuhteen luominen, tarvekartoitus, ratkaisun esittäminen, sitoumuksen saaminen sekä ostajan arvio myyntitilanteesta. Alkuerien parhaat kilpailijat pääsevät finaaliin. Finaalissa on mukana neljä jatkoon päässyttä kilpailijaa, joista yksi kruunataan voittajaksi. Myyntikilpailu huipentuu palkintojenjakogaalaan. – Ratkaisukeskeinen myyntityö ansaitsee tulla huomioiduksi. Alan osaajista on pulaa, ja alan koulutuksen kehittämisellä voidaan pureutua tähän haasteeseen. Myyntiä voidaan opettaa ja siinä voi kehittyä samaan tapaan kuin muillakin aloilla, sanoo MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki. Best Seller Competition järjestetään vuorovuosin Helsingissä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Tänä vuonna järjestämisvuorossa on Haaga-Helia, ja kilpailu järjestetään Haaga-Helian Pasilan kampuksella 16.4.2020. Finaalia pääsee seuraamaan verkossa livelähetyksenä. Kilpailusta lisää osoitteessa blogit.haaga-helia.fi/bestsellercompetition.

Yhteyshenkilöt