N2:n kampanja kiteytti Roosa nauhan rohkean mission: tehdään suomalaisista maailman välittävin kansa

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee nyt kaikkea suomalaista syöpätutkimusta. N2 kiteytti Roosa nauhan rohkeat tavoitteet menestyksekkääksi kampanjaksi.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikkea Suomessa tehtyä syöpätutkimusta, kun aikaisemmin kerätyt varat lahjoitettiin rinta- ja gynekologisten syöpien tutkimukseen. Suuren muutoksen myötä myös vuoden 2020 kampanjan tavoitteet on asetettu korkealle: tehdä suomalaisista maailman välittävin kansa. Rohkean mission toteuttamiseksi on tavoitettava uusia kohderyhmiä ja kerättävä enemmän lahjoituksia.

Ison muutoksen sanoittajaksi ja kuvittajaksi valikoitui markkinointiviestinnän luova toimisto N2, joka paketoi Roosa nauhan mission kaikkia koskettavaksi kampanjaksi.

“Halusimme nostaa kampanjan keskiöön nauhan suunnittelijan Juha Tapion lisäksi myös itse nauhan ostajat ja lahjoittajat, jotka välittämisellään mahdollistavat Roosa nauha -keräyksen ja suomalaisen syöpätutkimuksen. Lisäksi halusimme suunnata katseet myös niihin, jotka kamppailevat ja elävät syövän kanssa”, N2:n suunnittelijat Jon Gustavson ja Netti Genberg kertovat.

Kampanjan toteutuksessa työskenteli laaja joukko alan ammattilaisia, muun muassa kampanjailmeen kuvista vastannut Simelius Simelius ja tuotantoyhtiö Mjölk.

"N2:n laajan kumppaniverkoston kautta Roosa nauhalle löytyi aivan uusi tarinallinen ulottuvuus. Esimerkiksi tuotantoyhtiö Mjölkin ohjaaja Simo Liukka onnistui visualisoimaan sen ainutlaatuisen ja merkittävän tuen, mikä tuntemattomilla lahjoittajilla on syövän kanssa eläville. Hoidimme roolituksen itse, jonka ansiosta kampanjakasvoina on Syöpäsäätiön työntekijöitä sekä henkilöitä, joita syöpä on oikeasti koskettanut", Syöpäsäätiön markkinointipäällikkö Anu Koikkalainen sanoo.

Mellakka Helsingin kampanjaan toteuttama vaikuttajakokonaisuus kannusti vuorostaan jopa 30 vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaista toimimaan tärkeän asian puolestapuhujina. Mukana olivat muun muassa näyttelijä Johanna Puhakka, kansainvälinen twerk-tähti Tinze sekä malli Sabina Särkkä.

“Onnistuimme hienosti kiteyttämään rohkean missiomme tähän kampanjaan. Yhteistyössä yhdistyivät saumattomasti ylätason strateginen kumppanuus sekä ruohonjuuritason osaava inhouse-tuotanto. Olemme erittäin kiitollisia antoisasta yhteistyöstä ja saamastamme tuesta”, Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller iloitsee.

Vuoden 2020 Roosa nauha -keräys on käynnissä 22.9.–1.11.

Roosa nauhan päivää vietetään 9.10.