Naantali toisella sijalla kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa

Naantali saavutti toisen sijan kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa. Ykköseksi nousi Kempeleen kunta ja kolmannen sijan sai Kalajoen kaupunki.

Naantali osallistui tutkimukseen nyt tuoreeltaan keväällä 2019 tehdyn verkkopalvelu-uudistuksen jälkeen. Kysely oli vastattavana kaupungin verkkosivustolla 21.11.2019–22.1.2020, jolloin vastauksia kertyi 598 kpl.

Kyselyssä vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1–5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään sen kunnan verkkosivuista, joilla he olivat vierailemassa. Mitä lähempänä pisteet ovat 5:ttä sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun ominaisuuteen.

Väittämistä annettujen pisteiden keskiarvoksi tuli 3,52, joka on tutkimukseen vuonna 2019 osallistuneiden kuntien keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi. Naantalin käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,70. Ykköseksi nousseen Kempeleen puolestaan 3,75 ja Kalajoen 3,69. Tutkimukseen osallistui 22 kuntaa ja vastauksia annettiin yhteensä 18 334 kpl.

Vastaajien arvioita Naantalin verkkopalvelusta

Naantalin kyselyyn vastanneet pitivät ensi sijassa sivustoa hyödyllisenä (tyytyväisyyspisteet 4,18). Seuraavaksi korkeimmat pisteet saivat väittämät ”Sivut toimivat ongelmitta” (3,91), ”Sivusto säästää aikaa ja vaivaa” (3,85), ”Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää” (3,77), ”Sivustolla on monipuolinen tarjonta” (3,76) ja ”Sivustolla on helppo liikkua” (3,72).

Kaikista Naantalin kyselyyn vastanneista 85 % ilmoitti löytäneensä hakemansa tiedon. Vastaajia pyydettiin arvioimaan sivusto kouluarvosana-asteikolla 4–10. Naantalin verkkopalvelu sai vastaajilta keskiarvoksi 8,05.

Vastaajat hakivat verkkopalvelusta eniten ajankohtaisasiaa (37 % vastaajista). Seuraavaksi haetuimpia olivat terveydenhoitoon (27 %), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan (20 %), tapahtumakalenteriin (17 %) sekä asumiseen ja rakentamiseen (14 %) liittyvät tietosisällöt.

Vastaajat halusivat lisää mahdollisuuksia asioida verkon kautta eniten terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa, 45 % kaikista vastaajista. Myös liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden (34 %), kirjaston (24 %) sekä yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten kanssa (20 %) toivottiin lisää verkkoasiointimahdollisuuksia.

Kyselyyn vastanneista neljännes oli yli 65-vuotiaita, joka oli vastaajista suurin ikäryhmä. Suuruusjärjestyksessä seuraavaksi innokkaimmin kyselyyn vastasivat 56–65-vuotiaat (22 %) ja 36–45-vuotiaat (21 %). Ulkopaikkakuntalaisia oli vastanneista reilu kolmannes (34 %).

– Olemme tietysti valtavan tyytyväisiä tähän tulokseen, kun käyttäjät nyt ensi kertaa arvioivat uudistettua verkkopalveluamme, verkkopalvelun päätoimittaja Anu Anttila iloitsee.

Menestystä on tullut Naantalille aikaisemminkin: Naantali on osallistunut Suomen OnlineTutkimus Oy:n kyselytutkimukseen kahden vuoden välein vuodesta 2008 lähtien. Ensimmäiselle sijalle Naantali on yltänyt vuosina 2016, 2014, 2012 (jaettu 1. sija) ja 2008.

– Kyselyn tulokset antoivat meille hyödyllistä tietoa siitä, miten voimme verkkopalveluamme parantaa, Anttila toteaa ja jatkaa:

– Naantalin sivuston kehitystyö jatkuu ja ponnistelemme entistä asiakaslähtöisemmän, saavutettavamman ja helppokäyttöisemmän palvelun eteen edelleen.

– Kiitoksena kyselyyn vastanneille arvoimme heidän kesken 5 kappaletta ravintolalahjakortteja Naantaliin. Arvonnassa voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti, Anu Anttila kertoo.