Naantalin asuntomessualueen toinen tonttihaku käynnistyi

Asuntomessualue Lounatuulen toinen tonttihaku alkoi 9. tammikuuta ja päättyy 16. maaliskuuta kello 15. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettujen tonttien osalta haku on jatkuva, kunnes sopivat rakentajat ovat löytyneet.

Toisessa haussa haettavana on viisi omakotitonttia, kolme vapaa-ajan tonttia ja kolme tonttia useamman asunnon yhtiömuotoiseen rakentamiseen. Tonttihaun periaatteet ovat samat kuin ensimmäisessä tonttihaussa, eli kohteiden suunnittelussa on huomioitava muun muassa rakentamisen teemat, joista tärkein on saariston ainutlaatuinen luonto. Lisätietoja vapaista tonteista sekä niiden hakemisesta löytyy kaupungin verkkosivuilta naantali.fi/asuntomessut. Rakentajat valitsee Naantalin kaupungin asiantuntijoista ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen edustajista koostuvat laaturyhmä. Rakentajavalintoja tehdään huhtikuun aikana.

Ensimmäiset asuntomessualueen tonttivaraukset tehty

Luonnonmaan saarella sijaitsevan Lounatuulen ensimmäinen tonttihaku järjestettiin viime syksynä. Tonttivarauksia on tehty tammikuun alkuun mennessä 14 ja varaajien joukossa on rakennusliikkeitä, talotehtaita sekä yksityisiä ihmisiä. Osa rakennettavista kohteista tulee yleiseen myyntiin valmistumisen jälkeen. Alueelle rakentuu myös vuokra-asuntoja. Pienemmät tontit kiinnostivat eniten ensimmäisessä tonttihaussa ja suosituimmille tonteille jätettiin useampia hakemuksia. Tontin varanneiden osalta suunnittelutyö jatkuu ja rakentamaan pääsee syyskuun lopulla.

Kunnallistekniikan rakentaminen edistyy

Asuntomessualueen rantapuiston suunnittelu etenee vauhdilla. Suunnitelmat rantapuiston, aurinkovoimalan ja laitureiden osalta tarkentuvat kevään aikana. Kunnallistekniikan rakentaminen on parhaillaan käynnissä, joten arkisin alueella liikkuminen on sovittava etukäteen asuntomessutoimiston kanssa. Viikonloppuisin Lounatuulessa voi sen sijaan kierrellä varovaisuutta noudattaen, sillä silloin ei yleensä tehdä alueella töitä.