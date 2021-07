Naantalin ex-kaupunginjohtaja Jouni Mutanen vuoden 2021 VALTAKUNNAN VIRALLISEKSI UNIKEOKSI

Jaa

Vuoden 2021 Valtakunnan Viralliseksi Unikeoksi ™ on valittu Naantalin ex-kaupunginjohtaja Jouni Mutanen. Vanhan ja arvostetun perinteen mukaisesti Jouni Mutasen valinta julkistettiin kastamalla hänet mereen Unikeonpäivänä tiistaina 27.7.2021 klo 7.00 Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa

Mikkelissä syntynyt Jouni Mutanen opiskeli Helsingissä oikeustiedettä. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli aluksi Sosiaalihallituksessa lakimiestehtävissä. Muuttoauto toi perheen 1980-luvun puolivälissä Varsinais-Suomeen, jossa Mutanen työskenteli Velkuan ja Lemun kunnanjohtajana. Siilinjärven kunnanjohtajaksi hän siirtyi vuonna 1990, jossa vierähti lähes 18 vuotta. Hän toimi vuosina 2002 – 2007 myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana. Siilinjärven johtajapestin jälkeen hän siirtyi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän johtajaksi vuonna 2008.

Naantalin kaupunginjohtajuus kutsui vuonna 2014. Nämä tehtävät Jouni Mutanen luovutti uudelle kaupunginjohtajalle Laura Leppäselle 26.7.2021, mutta hän jatkaa työtään kaupungilla elokuun loppuun saakka. Syksyllä Mutasella alkaa uusi elämänvaihe osa-aikaisena konsulttina ja eläkeläisenä. Hän aloittaa lokakuun alusta johtavana asiantuntijana FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä.

Vuoden 2021 Unikeko on ollut Velkuan kesä- ja vapaa-ajan asukas jo vuodesta 1987. Perheellä oli aluksi vuokramökki Palvan saarella. Oma mökki rakennettiin lähes 30 vuotta sitten Velkuanmaan saarelle. Saaristosta on tullut hyvin rakas paikka koko perheelle. Myös perheen aikuiset lapset viihtyvät erinomaisesti Velkuanmaalla.

Naantalin kaupunginjohtajan kauttaan Jouni Mutanen luonnehtii antoisaksi ja haasteelliseksi. Naantali on pieneksi kaupungiksi yllättävän monipuolinen. Naantali on satama-, teollisuus- ja matkailukaupunki. Reilu kymmenen vuotta sitten tehtyjen kuntaliitosten jälkeen Naantali on myös laaja saaristokaupunki, johon kuuluu suuri osa ympäri vuoden asutusta suomenkielisestä saaristosta.

Jouni Mutanen kertoo, että hän on työssään pitänyt tärkeänä päämääränä Naantalin vetovoiman lisäämistä asuinkaupunkina. Kaavoitukseen ja kilpailukykyiseen asuntotonttitarjontaan on panostettu. Naantalin vetovoima asuinkaupunkina onkin selvästi kasvanut 2010-luvun puolivälistä lähtien. Naantali on vakiinnuttanut asemansa muuttovoittokaupunkina.

Vuoden 2022 Asuntomessut järjestetään Luonnonmaan saarella. Tapahtuma on herättänyt jo useiden vuosien ajan uutta mielenkiintoa Naantalia kohtaan. Jouni Mutanen uskoo, että mielenkiinto säilyy vahvana vielä messujen jälkeenkin.

Myös uusia yritysalueita on kaavoitettu ja Luonnonmaalle nousee 2020-luvulla Naviren yritysalue.

Yhteistyö yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa on vahvistunut kaupunginjohtaja Mutasen aikana. Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä elinkeinoasiamiehen ja muun viranhaltijajohdon kanssa. Naantali onkin viime vuosina saavuttanut useita mitalisijoja valtakunnallisissa ja maakunnallisissa kyselyissä, joissa on mitattu yritysilmapiiriä sekä kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä.

Naantalin taloudellinen tilanne on hyvä. Tulot ja menot ovat tasapainossa ja kaupungin lainamäärä on alhainen.

Nesteen Naantalin jalostamon lopetus on haaste Naantalille ja koko Turun seudulle. Uskoa tulevaisuuteen luo Turun, Raision ja Naantalin kaupunkien sekä Fortumin ripeästi perustama Green Industry Park -kehitysyhtiö. Tavoitteena on kehittää jalostamoalueelle bio- ja kiertotalousyritysten keskittymä.

Olen saanut tehdä töitä osaavien, innostuneiden ja ahkerien työkavereiden kanssa. Yhdessä tekeminen heidän kanssaan on ollut erittäin antoisaa, josta lämmin kiitos kaikille, kehuu Jouni Mutanen.

Hannelensa kanssa yhdessä vuodesta 1977 ollut Unikeko nauttii huhtikuussa syntyneistä lapsenlapsista. Uusi rooli kaksosten isoisänä onkin Naantalin Luonnonmaalla asuvalle Unikeolle mieluisaa.

Tuoreen Unikeon mieliharrastuksia ovat lukeminen ja liikunta. Jouni Mutanen iloitsee siitä, että tulevina vuosina on enemmän aikaa ruskamatkoille Lappiin ja lumisen Suomen hiihtoladuille.

