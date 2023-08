NAANTALIN KIRJAJUHLAT ODOTTAA ENNÄTYSYLEISÖÄ

Naantalissa vaikuttaneen ja Suomen ensimmäisen nimeltä tunnetun kirjailijan, munkkiveli Jöns Budden kunniaksi järjestettävä tapahtuma koettiin ensimmäistä kertaa koronavuonna 2020. Tämän vuoden 2023 teemana on Luovuus ja selviytyminen, ja sitä lähestytään useasta eri näkökulmasta. ”Luovissa ammateissa toimivat yksilöt avaavat myös yleisölle mahdollisuuden käsitellä asioita uudella tavalla. Hyvän esityksen nähtyään ihminen on kuin uudestisyntynyt, ja tuon hetken voima voi kantaa läpi koko elämän”, tiivistää Naantalin Kirjajuhlien ohjelmajohtaja Katri Tuominen.

Kirjajuhlat on kasvattanut yleisömääräänsä joka vuosi, ja nyt on lippuja myyty viikkoa ennen tapahtumaa jo enemmän kuin viime vuonna yhteensä.

Kirjajuhlille saapuu suuri joukko suomalaisia eturivin taiteilijoita ja tutkijoita, kuten Jenni Haukio, Sixten Korkman, Anna-Leena Härkönen, Satu Rämö, Juha Itkonen, Jyrki Kiiskinen, Anna Kortelainen, Heli Laaksonen, Maija-Riitta Ollila, Juha Hurme, Petri Tamminen, Minna Lindgren, Roope Lipasti, Tapio Koivukari ja monia muita. Torstaina 10.8. klo 18 järjestetään Naantalin Kirkkopuistossa kaikille avoin Avajaistapahtuma, jossa avajaispuheen pitää Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi, Jöns Budde julistaa kirjarauhan ja Heli Laaksonen esiintyy.

Kirjajuhlien ohjelma on tänä vuonna poikkeuksellisen monipuolinen kokonaisuus kaunokirjallisuutta, runoutta, tietokirjoja, elämäkertoja ja dekkareita.

Kirjajuhlien perjantai-iltaa vietetään Runon ajassa ensin Alma Ahmatovan, Edith Södergranin, Merja Larivaaran ja Sonja Salmisen seurassa, ja sitten oman aikamme runouteen meidät vie Kalle Talonen & Nenä. Lauantai-illan ohjelmassa on Volter Kilven ja Hilja Vanhakartanon kirjeistä koostettu Runokonsertti, jonka tarjoilevat viulisti Laura Kokko, mezzosopraano Essi Luttinen ja pianisti Petri Haapasalo. Illan toisessa osassa koetaan kirjailija Juha Hurmeen dramatisoima ja näyttelemä osio Lakimiehen tarina Canterburyn tarinoista. Esitys on sekoitus selontekoa, ihmettelyä, huvittuneisuutta, tyrmistystä ja kritiikkiä. Juha Hurme esittää myös yhden miehen shown Eino Leino näytelmäkirjailijana, joka on tiivistelmä tänä vuonna Kajaanin Runoviikolla kantaesitetystä teoksesta.Naantalin Kirjajuhlien kesän 2023 ohjelma päättyy sunnuntaina Naantalin kirkossa, jossa esiintyvät mieskuoro Euga sekä kirjailija ja musiikkitieteilijä Minna Lindgren, joka puhuu aiheesta ”Mihin tarvitsemme kulttuuria”.

Naantalin Kirjajuhlat toivottaa kaikki kirjallisuuden ystävät läheltä ja kaukaa lämpimästi tervetulleiksi Naantaliin elokuussa nauttimaan, vaikuttumaan, yllättymään ja kokemaan ainutkertaisia elämyksiä kirjojen parissa!

Koko ohjelma ja liput:www.naantalinkirjajuhlat.fi.

Lippuja saa myös Pienestä Kirjapuodista Naantalin torin laidalta.

Lisätietoja:

Katri Tuominen, Naantalin Kirjajuhlien ohjelmajohtaja

katri.tuominen@pienikirjapuoti.fi, 040 7541823