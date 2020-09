Naantalin Kylpylässä panostetaan pikkujouluihin

Tänäkin syksynä Naantalin Kylpylässä koetaan ennennäkemätön pikkujoulushow, joka on suunniteltu varta vasten Kylpylän Paviljongin lavalle – ja tällä kertaa myös sen ympärille. Yhdessä paikallisen tapahtuma-alan yrityksen Viihdy Turun kanssa toteutettava show tuo kylpylälle kansainvälisesti palkittua sirkusta, akrobatiaa, live-musiikkia ja tietysti yllätyksiä. XmasPERIENCE:n ensi-ilta on pe 13.11. ja tapahtumailtoja järjestetään Kylpylällä yhteensä seitsemän aina perjantaisin ja lauantaisin.

Naantalissa povataan hyvää pikkujoulukautta

Tänäkin syksynä Naantalin Kylpylä tarjoaa pikkujoulukauteen jotain ihan uutta. "Konseptia lähdettiin suunnittelemaan jo helmikuussa, ja kun mukaan saatiin tekijä vieläpä omalta kylältä, asiat alkoivat loksahdella paikoilleen", kertoo kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen. Kumppaniksi valikoitui paikallinen tapahtuma-alan tuotantoyritys Viihdy, joka tuntee alan ja asiakaskunnan. "Erityisesti Viihdy tunnetaan innovatiivisista ja rohkeista toteutuksistaan, mikä on loistava lähtökohta pikkujouluillemme”, Hakkarainen kehuu.

Rohkeutta vaadittiinkin jo keväällä, kun tilanne yleisötapahtumien osalta alkoi näyttää epävarmalta. ”Pidimme kuitenkin kiinni suunnitelmasta, ja se kannatti. Syksyn tullen olemme saaneet huomata, että kysyntää pikkujouluille todellakin on. Näyttää siltä, että yritykset haluavat panostaa yhteisöllisiin elämyksiin”, Hakkarainen summaa.

Samaa mieltä on Viihdyn perustajiin kuuluva Rami Jarkko: ”Nyt ei auta synkistellä. Pitää painaa kaasu pohjassa, vaikka välillä sutii ja sakkaa”. Lisäksi iltojen toteutuksessa voidaan huomioida mahdolliset rajoitukset ja varotoimet jo etukäteen. "Varaudumme tietysti yllätyksiin. Kylpylällä tapahtumia on turvallista järjestää”, Hakkarainen toteaa.

Custom-made show Kylpylälle

Uuden esityksen ytimessä on yllätyksellisyys. Siksi kaikkea ei voi kertoa etukäteen, mutta muutaman seikan Jarkko suostuu paljastamaan. Mm. kansainvälisesti palkittu, pitkään maailmalla kiertänyt duo Kate ja Pasi tuo juhliin korkeatasoisia ja vauhdikkaita sirkusnumeroita huumorilla höystettynä. ”Kate ja Pasi esiintyvät harvoin Suomessa, eli nyt on loistava mahdollisuus päästä näkemään duo livenä”, Jarkko hehkuttaa. Illallisen aikana musiikista vastaa mukaansatempaava bändi Meining, joka on koottu nimenomaan show & dinner -iltoja varten. ”Live-musiikki luo aina sähköisen tunnelman ja rytmittää vauhdikasta iltaa", Jarkko lupaa.

Esityksen ensi-ilta on pe 13.11., minkä jälkeen pikkujouluja vietetään vielä kuutena iltana perjantaisin ja lauantaisin. Paikat ovat varattavissa jo nyt, ja vieraat voivat valita esityksen oheen erilaisia menuja, juomapaketteja tai vaikkapa koko viikonlopun kylpyläloman. Show toimii sekä yritysryhmille että muille porukoille, ja lisäherkut voi valita omien mieltymysten mukaan illallisesta täyden palvelun VIP-pakettiin.

Juhlaillat:

Perjantai 13.11.

Lauantai 14.11.

Lauantai 21.11.

Perjantai 27.11.

Lauantai 28.11.

Perjantai 4.12.

Lauantai 5.12.

Elämyspaketit alkaen 89€/hlö (peruspaketti, sis. show & dinner)

Ks. lisää: https://www.varaapikkujoulut.fi

Lisätiedot:

Joni Hakkarainen

Sunborn Hotels & Restaurants

joni.hakkarainen@sunborn.fi

p. 044 556 6285

Rami Jarkko

Viihdy Turku Oy

p. 044 030 0801