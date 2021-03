Naantalin Master 2020 -tunnustus Merimaskun Rantamakasiinille ja Naantalin Musiikkijuhlien Tiina Tunturille

Vuoden 2020 Naantalin Master 2020 -matkailutunnustus annettiin Merimaskun Rantamakasiinille. Tunnustus elämäntyöstä annettiin Naantalin Musiikkijuhlien eläköityneelle toimitusjohtaja Tiina Tunturille

Kolmannen kerran jaettava matkailutunnustus luovutettiin tunnustuksen saajille aurinkoisissa tunnelmissa Merimaskun Rantamakasiinin laiturilla tiistaina.

Tilaisuus pidettiin poikkeustilanteen takia striimattuna verkossa.

Vuoden 2020 Naantalin Master -matkailutunnustuksen saaja on Naantalin Merimaskussa toimiva Ravintola Rantamakasiini.

Muutamia vuosia sitten uuden elämän saanut, remontoitu ravintola ja vierassatama ovat systemaattisesti kehittyneet uusien yrittäjien toimesta.

Viime keväänä, ensimmäisen korona-aallon ollessa päällä, lanseerasivat Rantamakasiinin yrittäjät ensimmäisenä Suomessa Vene-Drive-in -palvelun.

Ravintoloista tuttu take away -konsepti laajeni näin myös veneilijöille. Venekunta tilasi ruuat etukäteen ravintolasta ja ruoka saapui juuri valmistettuna sovittuun aikaan veneeseen.

Idea palvelusta lähti, kun koronarajoitusten vuoksi ainoastaan takeaway-ruoan myynti oli luvallista. Varhainen kevät, suuret veneilijämäärät vilkkaalla väylällä ja juuri remontoitu suojaisa satama antoivat kipinän Suomen ensimmäiselle Vene-Drive-In:lle.

Jotain uutta pitää aina keksiä, kertoo Rantamakasiinin Tuomas Levanto.

Tulevana kesänä mennään suunnilleen samalla konseptilla muutamin uudistuksin. Toiminta pyritään avaamaan vappuna ja Drive-in jatkuu tietenkin.

Ruoka pyritään mahdollisuuksien mukaan hankkimaan lähituottajilta, mm. Mikolan luomutilalta ja Tamsaaren tilalta.

Ravintolapäälliköksi on palkattu tulevalle kaudelle Jenni Malmberg, joka on aikaisemmin toiminut mm. Tomi Björckin ravintola Levainin ravintolapäällikkönä Helsingissä.

Jenni on rautainen ammattilainen, jonka kädenjälki tulee varmasti näkymään ensi kesänä Rantamakasiinin toiminnassa, iloitsee Tuomas Levanto.

Lisäksi ohjemassa tulee olemaan live-musiikkia viikonloppuisin ja onpa ravintolaan palkattu oma trubaduuri-taikurikin lapsiperheiden iloksi.

Keväällä yrittäjät aloittavat saunarakennuksen rakentamisen. Rakennukseen tulee myös ulkobaari, joka palvelee niin terassia kuin saunojiakin. Baari pyritään saamaan jo auki vapuksi ja sauna valmistuu mahdollisesti kesäksi. Lisäksi suunnitteilla on majoitustoimintaa rantaan.

Ravintola Rantamakasiinin toiminnassa ovat Tuomas Levannon lisäksi Ville Vuorio, Juha Mäkinen ja Sami Nurmela, joilla kaikilla on oma päätyönsä Rantamakasiinin ulkopuolella.

Elämäntyöstä Naantalin Musiikkijuhlille ja Naantalin matkailuelinkeinon ja kulttuurisen elämän hyväksi tekemästään pitkäaikaisesta työstä palkittiin Naantalin Musiikkijuhlien eläköitynyt toimitusjohtaja Tiina Tunturi.

Tiina Tunturin arvokas ja sinnikäs työ on kasvattanut Naantalin Musiikkijuhlista yhden Suomen arvostetuimmista musiikkijuhlista, joka perinteisesti avaa kesän festivaalikauden.

Laadukas esiintyjäkaarti on Tiinan ja tietenkin taiteellisen johtajan yhteinen ansio, mutta Tiinan aina yhtä iloinen ja avulias asenne on saanut maailmanluokan tähdet saapumaan idylliseen Naantaliin aina uudestaan.

Musiikkijuhlien kävijämäärä on vakiintunut 17.–19.000:een.

Musiikkijuhlien ohjelmistossa on aina ollut jotain uutta, vaikka tarjonta on keskittynytkin kamarimusiikkiin.

Lasten Musiikkijuhlien suosio on ollut suurta heti ensimmäisestä kesästä alkaen, onhan lapsille tarjottu ohjelmisto ollut myös hyvin laadukasta.

Myös kesän 2019 Kirkkopuistoon tuotu Apocalyptican huikaiseva esiintyminen osoitti Musiikkijuhlien tarjonnan laventamisesta uusille kohderyhmille.

”Halusimme jakaa tunnustuksen jälleen sekä seniorille että junioreille. Tiina Tunturi on jo kertaalleen heitetty mereen Unikekona, vuonna 2004, mutta halusimme kuitenkin muistaa vielä Tiinaa hänen jäätyään ansaituille eläkepäiville.

Myös yksi Rantamakasiinin yrittäjistä, Tuomas Levanto on palkittu Unikekona vuonna 2017, joka tunnustus tuli Naantalin Venemessujen kehittämisestä. Vaikka koronakurjimus on valitettavaa, kannustaa aika kuitenkin uudenlaisiin tuotteisiin ja sisältöjen kehittämisiin. On hienoa, että emme jää toimettomiksi vaan olemme valmiita uusilla tuotteilla, kun matkailu jälleen lähtee nousukiitoon”, iloitsee Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.

Lisätietoja: Tarja Rautiainen, tarja.rautiainen@visitnaantali.com, p.040 7478847



Naantalin Master 2020-matkailutunnustuksen julkistamistilaisuus

tiistaina 2.3.2021 klo 14-14.30 Merimaskun Rantamakasiinin laiturilla,

os. Paltteentie 13, Merimasku.

Tilaisuus striimataan poikkeustilanteen takia yleisölle. Lehdistö on tervetullut joko paikanpäälle turvallisuusohjeita noudattaen tai tilaisuuteen voi osallistua etänä verkossa.

