Naantalin Musiikkijuhlat käynnistyy huomenna

Yli 200 musiikin tähteä kohtaavat yleisön Naantalin auringon alla

Kahdentoista päivän mittainen festivaali tuo Naantaliin ja lähiseuduille yli 200 esiintyjää, 27 konserttia ja muuta tapahtumaa yli 10 idyllisessä kirkossa tai muussa miljöössä. Lisäksi kokonaisuuden osana toteutuu Naantalin Lasten Musiikkijuhlat lastenmusiikkikonsertteineen ja -tapahtumineen 9.-12.6. sekä Vallis Gratiae -akatemia ja musiikkileiri 11.-18.6. kesäkuuta.

Suuret orkesterit Turusta ja Lahdesta tähtijohtajinaan muun muassa Dalia Stasevska ja Okko Kamu

Musiikkijuhlat käynnistyy tiistaina 7.6. perinteiseen tapaan avajaiskonsertilla, joka koostuu eri säveltäjien 42. opuksista, mikä on myös festivaalin järjestysnumero.

Keskiviikkona 8.6. Naantalissa vierailee Sinfonia Lahti kapellimestarinaan upea Dalia Stasevska, joka samalla debytoi Naantalin Musiikkijuhlilla. Ukrainalaissyntyinen, vahvaa kansainvälistä uraa tekevä suomalaiskapellimestari on viime aikoina konserteissaan pitänyt myös lyhyen puheen Ukrainasta. Konsertin ohjelma koostuu irlantilaisen pianistitähden Barry Douglasin tulkinnasta Beethovenin Pianokonsertosta nro 5, Arto Noraksen esittämästä, Jaakko Kuusiston säveltämästä Sellokonsertosta sekä Sibeliuksen 7. sinfoniasta. Samana iltana Kaivohuoneella nautitaan Illalliskonsertista Aili Ikosen seurassa.

Torstaina 9.6. juhlitaan Arto Noraksen 80-vuotisjuhlaa konsertissa Onnea Arto 80! Ystävät lavalla. Turun filharmonisen orkesterin solistina esiintyy peräti 13 solistia kahden kappelimestarin, Ralf Gothonin ja Okko Kamun johdolla.

Ohjelma täydentyy Kalevi Ahon kantaesityksellä

Perjantaina 10.6. kuullaan Naantalin kirkossa Tansseja tähtien kanssa – tanssirytmejä eri vuosisadoilta, ja Naantalin Kylpylässä puolestaan Uuden kipparikvartetin viihdyttävä esitys. Lauantaina 11.6. on vuorossa ihanat iltapäiväkonsertit saariston kirkoissa Askaisissa ja Merimaskussa sekä illalla Naantalin kirkossa Pohjoinen ulottuvuus – tribuutti Jaakko Kuusistolle. Konsertin ensimmäinen puoliaika koostuu helmikuussa menehtyneen, Naantalin Musiikkijuhlien pitkäaikaisen taiteilijan Jaakko Kuusiston sävellyksistä, toinen puoliaika muiden pohjoismaisten säveltäjien kuten Griegin, Sibeliuksen ja Berwaldin teoksista. Kuusiston sävellyksiä esittää muun muassa hänen veljensä, viulisti Pekka Kuusisto.

Tähän konserttiin on myös tullut täydennys: säveltäjä Kalevi Ahon Jaakon muistolle säveltämän, kuusiminuuttisen teoksen Le Tombeau de J.K. maailman kantaesitys. Aho ja Kuusisto tekivät vuosien varrella paljon yhteistyötä.

- Jaakon sairaus ja ennenaikainen kuolema kosketti minua syvästi, ja päätin heti säveltää pienen viulu-piano -teoksen hänen muistokseen, Aho kertoo.

Puola lahjoittaa Naantalille tammen Pendereckin muiston kunniaksi

Sunnuntaina 12.6. käydään konserttiristeiylllä ihanalla Seilin saarella ja iltapäivällä koetaan tunteikas konsertti myös Raision kirkossa nimellä Hilpeitä vesipisaroita ja kauniita kyyneleitä. Molemmissa esiintyy sekä koti- että ulkomaisia tähtivieraita.

Illalla Naantalin kirkossa muistellaan Naantalin Musiikkijuhlien suurta ystävää, yhtä aikamme keskeisistä säveltäjistä, Krzysztof Pendereckiä, joka menehtyi keväällä 2020. Myös elokuvamusiikista, esimerkiksi kauhuelokuvaklassikoista Manaaja ja Hohto tunnettu säveltäjä vieraili Naantalissa säännöllisestä ja useita hänen teoksiaan myös kantaesitettiin täällä. Pendereckin muistoksi on istutettu hänen kuolemansa jälkeen puita eri puolille maailmaa, hänelle merkityksellisiin paikkoihin. Konsertin alla Naantali saa Puolan valtiolta lahjoituksena tammen, joka istutetaan Kirkkopuistoon. Istutukseen osallistuvat Puolan suurlähettiläs Piotr Rychlik sekä Naantalin kaupungin edustajana puun vastaanottava Naantalin kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jan Lindström. Läsnä hetkessä ovat myös Pendereckin leski ja tytär.

Winterreisesta Kahdentoista sellon finaaliin

Toinen festivaaliviikko käynnistyy maanantaina 13.6. Turun vierailulla: iltapäivän Sibelius-museon Naantali Turussa -konserttiin voi poiketa vaikkapa kotimatkalla töistä – tunnin konserttiohjelma koostuu Sibeliuksen sävelmistä. Illalla Naantalin kirkossa kuullaan kansainvälisesti menestyneen oopperatähtemme, baritoni Tommi Hakalan tulkinta Schubertin rakastetusta Winterreisesta yhdessä pianisti Kristian Attilan kanssa.

Tiistaina on luvassa amerikkalaisten säveltäjien musiikista koostuva Summertime sekä vielä sen jälkeen klo 22 dramaattinen ja sykähdyttävä kirkko-ooppera Ende und Beginn. Olli Kortekankaan säveltämää teosta tähdittävät basso Nicholas Söderlund sekä häikäisevä tanssija Minna Tervamäki.

Keskiviikkona kevyen klassisen musiikin voi yhdistää Kaivohuoneella klassiseen iltapäiväteetarjoiluun konsertissa Musiikkia iltapäiväteellä. Illalla kirkossa puolestaan kuullaan festivaalin toinen maailman kantaesitys, Olli Kortekankaan Partita Concertante samannimisessä konsertissa.

Torstaina on vuorossa meren kunniaksi – In honorem maris -konsertti, joka koostuu meriteemaisista sävellyksistä. Juhlapuheen ainutlaatuiselle saaristomerelle pitää tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

Samana iltana hieman toisenlaisia tunnelmia tarjoaa Iiro Rantalan ja puolisonsa Lotta Kuusiston Sanat ja sävel -kokonaisuus Kristoffer-salissa.

Perjantaina 17.6. kuullaan klo 13 kolmen professorin esitteleminä tuoreimmat tutkimustulokset musiikin terveysvaikutuksista yleisöseminaarissa, johon on vapaa pääsy. Iltapäivällä pääsemme nauttimaan jälleen Puistokonsertista Kultarannassa – tämä Club for Fiven, Musiikkijuhlien tähtimuusikoiden sekä Seela Sellan tähdittämä konsertti on loppuunmyyty.

Illan Valoa ja varjoja -konsertin erikoisuutena on Ralf Gothonin säveltämä konsertto kahdelle pianistille, ja konsertissa kuullaan myös Meta4 -jousikvartetin tulkinta Schubertin teoksesta Tyttö ja kuolema. Meta4:ää kuullaan myös lauantaina 18.6. iltapäiväkonsertissa Rymättylän kirkossa. Koko festivaalin sekä Arto Noraksen pitkän taiteellisen johtajan kauden päättää ja huipentaa Kahdentoista sellon finaali 18.6. klo 19 Naantalin kirkossa. Konserttia tähdittää 12 sellistin lisäksi sopraano Kaisa Ranta.

Ohjelmakirjasta vuoden kuvataideteokseen perustuvaan vuosikuppiin

Musiikkijuhlilla siirrytään maksullisesta, koko festivaalin kattavasta ohjelmakirjasta konserttikohtaisiin maksuttomiin käsiohjelmiin. Samalla oheistuoteperhettä on uusittu niin, että yleisö voi halutessaan kerätä Musiikkijuhlista fyysisiä muistijälkiä vaikkapa NMJ-vuosikupin muodossa.

Kunkin vuoden vuosi-ilmeen pohjana olevaan kuvataideteokseen, tänä vuonna Aino-Maija Metsolan Ruohosipuli -teokseen perustuva vuosikuppi tehdään jatkossa aina saman malliseen Kultakeramiikan kuppiin. Kupista voi talvella nauttia kupposen kuumaa ja muistella samalla edellisen kesän konserttielämystä – tai suunnitella tulevaa. Kupin mukana tulevasta QR-koodilla pääsee myös kuuntelemaan Naantalin Musiikkijuhlien 2022 -kuuntelulistaa Spotifyssa muistin tueksi.

Väliaikatarjoiluksi vaikkapa lasillinen kuohuvaa

Myös Naantalin kirkon konserttien väliaikatarjoilua on uudistettu. Väliaikatarjoilusta vastaava Amandis tarjoaa tänä kesänä väliaikatarjoiluna musiikkijuhlaleivonnaisia, jonka kaveriksi voi ottaa vaikkapa lasin kuohuvaa tai Askaisten prännärin kahvia.