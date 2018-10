Naantalin Musiikkijuhlat korkkasi 40-vuotisjuhlavuoden

Jaa

Naantalin Musiikkijuhlien 40-vuotisjuhlavuoden kolmen ensimmäisen konsertin lipunmyynti on alkanut. Maailman kantaesitys, kapellimestarit Sakari Oramo ja Jaakko Kuusisto sekä huippuorkesterit Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ja Tallinnan Kamariorkesteri varmistavat, että jo nyt on tiedossa upeita konserttielämyksiä. Sokerina pohjalla Naantalin Musiikkijuhlat pääsee jälleen järjestämään ainutlaatuisen puistokonsertin Kultarannan puutarhaan. Esiintyjänä Kultarannassa on lauluyhtye Rajaton.

Sakari Oramo johtaa Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteria ensi kesän Naantalin Musiikkijuhlilla. Kuva: Benjamin Ealovega

Naantalin Musiikkijuhlien 40-vuotisjuhlavuosi tulee olemaan täynnä huippukokemuksia. Kolmen hienon konsertin lipunmyynti on alkanut Lippupisteessä. Upea Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri saapuu Naantaliin perjantaina 7.6.2019 kapellimestarinaan kansainvälinen supertähti Sakari Oramo. Ohjemassa kuullaan kamariorkesterihelmiä kuten Edvard Griegin Holberg-sarja ja Pjotr Tsaikovskin iki-ihana Serenadi jousille. Loistava Tallinnan Kamariorkesteri saapuu pitkän tauon jälkeen Naantaliin tiistaina 11.6.2019. Orkesteria johtaa Jaakko Kuusisto ja ohjemassa kuullaan mm. maailman kantaesityksenä Jaakko Kuusiston Arto Norakselle säveltämä Sellokonsertto. Naantalin Musiikkijuhlat on saanut yksinoikeudella järjestää konsertteja Kultarannan puutarhassa. Sunnuntaina 9.6.2019 tässä ainutlaatuisessa miljöössä esiintyy lauluyhtye Rajaton, joka on jälleen iloksemme palannut konserttilavoille. Rajattoman kesäinen ohjelmisto sopii erinomaisesti Kultarannan kauniiseen ympäristöön. Naantalin Musiikkijuhlat järjestetään ensi kesänä 4.-15.6.2019. Koko 40-vuotisjuhlaohjelmisto julkistetaan helmikuussa 2019. Liput Lippupisteestä. www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Sakari Oramo johtaa Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteria ensi kesän Naantalin Musiikkijuhlilla. Kuva: Benjamin Ealovega Lataa Jaakko Kuusisto säveltää Arto Norakselle Sellokonserton Naantalin Musiikkijuhlien 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kuva: Lataa Lauluyhtye Rajaton esiintyy ensi kesän Kultarantakonsertissa Naantalin Musiikkijuhlilla. Kuva: Lari Järnefelt Lataa

Linkit