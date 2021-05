Naantalin Musiikkijuhlat kutsuu yleisön kesäkuussa verkkokonsertteihin ja syksyllä jälleen musiikkielämyksiin Naantaliin

Jaa

Naantalin Musiikkijuhlat joutui koronatilanteen takia peruuttamaan kesäkuun yleisökonsertit. Festivaali kuitenkin toteutuu – osin verkossa, osin syksyyn siirrettynä sekä normaalia pienempänä. Vuoden 2021 päivitetyssäkin ohjelmassa esiintyy merkittävä joukko eturivin taiteilijoita Suomesta ja muualta Euroopasta.

- Yleisö ei vielä kesäkuussa pääse konsertteihimme paikan päälle, mikä on kovin surullista myös meille taiteilijoille. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta haluamme tarjota yleisölle korkeatasoisia, Musiikkijuhlien syvintä olemusta edustavia konserttielämyksiä. Niinpä tuomme kesäkuussa palasen Naantalin tunnelmaa verkon välityksellä kotisohville, kertoo tapahtuman taiteellinen johtaja Arto Noras.

Naantalin Musiikkijuhlat Opus 41 -avajaiskonsertti toteutuu alkuperäisenä ajankohtanaan tiistaina 8.6. klo 19, jolloin se striimataan suorana lähetyksenä verkossa. Ohjelmassa on Jean Sibeliuksen, Samuel Barberin sekä Camille Saint-Saënsin 41. teosopuksia, ja konserttia tähdittävät muun muassa baritoni Waltteri Torikka, joka samalla debytoi Naantalin Musiikkijuhlilla, viulisti Elina Vähälä, alttoviulisti Ilari Angervo, sellisti Arto Noras sekä pianistit Joonas Pohjonen ja Juhani Lagerspetz.

Konsertti on nähtävissä verkossa maksutta kahden viikon ajan, minkä toivotaan houkuttelevan mahdollisimman monet juhlistamaan Naantalin Musiikkijuhlien 41. avajaisia.

- Korona peruutti viime kesän festivaalin kokonaan, joten iloitsemme siitä, että tällä kertaa tapahtuma voidaan toteuttaa. Avajaiskonsertilla on siksi erityisen suuri symbolinen merkitys. Verkkokonsertit ovat myös mahdollisuus tavoittaa uusia yleisöryhmiä, toteaa Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Suvi Innilä.

Juhannuksena nautitaan musiikista saariston rannoilta sekä käännetään katseet pohjoiseen taivaaseen

Juhannuksesta eteenpäin verkossa nähdään kaksi konserttia: Musiikkia saariston rannoilta kuvataan neljässä miljöössä, ja musiikin lisäksi päästään nauttimaan myös Naantalin ja saariston maisemista. Luvassa on esimerkiksi Bachia Seilin kirkossa ja Sibeliuksen Finlandia Naantalin kallioilla. Tämän konsertin esiintyjänimiä ovat muun muassa viulistit Mihaela Martin ja Elina Vähälä, sellistit Frans Helmerson ja Arto Noras,pianisti Ralf Gothoni, klarinetisti Michel Lethiec sekä Key Ensemble -kuoro. Myös muut säveltäjänimet ovat Musiikkijuhlille tutut Krzysztof Penderecki ja Aulis Sallinen.

Katso pohjoista taivasta – musiikin ja runojen ilta toteutetaan yhteistyössä Turun kirjamessujen kanssa. Jo kesäkuulle 2020 suunniteltu konsertti sai suuren suosion ja loppuunmyytiin aikoinaan nopeasti. Vaikka yleisökonsertti jouduttiin ensin siirtämään ja lopulta perumaan, halutaan tämä erityinen ja ainutlaatuinen konsertti toteuttaa nyt verkossa. Näyttelijälegendat Seela Sella ja Esko Salminen tulkitsevat suomalaista runoutta samannimisestä antologiasta, jonka on koonnut ja runot valinnut Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio. Runojen ja Edvard Griegin Pianotrion lisäksikonsertin ohjelmaan kuuluvat Jean Sibeliuksen kolme melodraamaa, harvoin kuultavat musiikin ja runot upeasti yhdistävät teokset, joissa ovat mukana Seela Sellan ja Esko Salmisen lisäksi muun muassa viulistit Jaakko Kuusisto ja Tami Pohjola, sellisti Samuli Peltonen sekä pianisti Juhani Lagerspetz. O, om du sett pohjautuu Ellen Hackzellin runoon, Mustasukkaisuuden öitä J.L. Runebergin runoon Svarsjukans nätter ja Metsänneito puolestaan Viktor Rydbergin runoon Skogsrået. Melodraamoista kaksi esitetään tällä kertaa poikkeuksellisesti suomeksi, Erkki Pullisen käännöksinä.

Tähdet loistavat myös syksyllä – yleisön kanssa

Syksyllä päästään nauttimaan kesäkuulta siirtyvistä pianisti Iiro Rantalan ja mezzosopraano Anne Sofie von Otterin konserteista, nyt jälleen paikan päällä Naantalissa. Iiro Rantalan My Finnish Calendar toteutuu Naantalin Kylpylässä perjantaina 1.10. ja von Otterin konsertti Naantalin kirkossa lauantaina 27. marraskuuta. Anne Sofie von Otter on esiintynyt Naantalin Musiikkijuhlilla kerran aiemmin vuonna 2008, joten hänen paluutaan on jo ehditty odottaa. Alun perin vuodelle 2020 suunnitellut Rantalan ja von Otterin konsertit on jouduttu siirtämään kahdesti, ja aiemmat liput ovat voimassa sellaisenaan myös uutena ajankohtana.

Sellojen iltaa vietetään Naantalin kirkossa lauantaina 2. lokakuuta. Ohjelmassa on maailman kantaesitys: Aulis Sallisen Sonaatti neljälle sellolle. Myöhemmin 29.10. sopraano Marjukka Tepponen ja baritoni Kevin Greenlaw tähdittävät iki-ihanista ooppera-, operetti- ja musikaalisävelmistä koostuvaa konserttia Lauluja ilosta ja elämästä. Konsertti on osa kymmenvuotisjuhlavuottaan viettävää Lux Gratiae -tapahtumaa. Näiden konserttien liput tulevat myyntiin perjantaina 14.5.2021.