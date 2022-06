Naantalin Musiikkijuhlat muistaa sunnuntaina säveltäjämestari Pendereckiä

Yksi aikamme suurista säveltäjistä tunnetaan myös elokuvamusiikista

Krzysztof Penderecki (1933-2020) oli 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun esitetyimpiä ja palkituimpia säveltäjiä. Hänen tuotantonsa on laaja ja monipuolinen sisältäen muun muassa neljä oopperaa, kahdeksan sinfoniaa, lukuisia instrumentaali- ja kuoroteoksia sekä kamarimusiikkia. Hänet tunnetaan myös elokuvamusiikista, esimerkiksi Friedkinin Manaajasta ja Kubrickin Hohdosta.

Naantalin kirkkopuistoon tammi Pendereckin muistoksi

Penderecki tunnettiin myös suurena puiden ystävänä – hänen 15 hehtaarin arboretuminsa Puolassa käsittää jopa 1800 puuta ja pensasta. Niinpä Adam Mickiewicz -instituutin aloitteesta eri puolille maailmaa, Pendereckille tärkeisiin paikkoihin istutetaan puita maailmanlaajuiseksi muistopuistoksi. Näin nyt myös Naantaliin.

Konsertin alla klo 18.30 Kirkkopuistoon istutetaan tammi, jonka lahjoittaa Naantalille Puolan suurlähettiläs Piotr Rychlik ja jonka vastaanottaa Naantalin kaupungin puolesta kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Jan Lindström. Läsnä tilaisuudessa ovat myös muun muassa Pendereckin hyvä ystävä ja Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Arto Noras sekä Pendereckin leski ja tytär.

Nykyisen ja tulevan taiteellisen johtajan yhteisesiintyminen

Naantalin kirkossa klo 19 alkavassa konsertissa kuullaan Pendereckin Sextet sekä Ciaccona, joka on omistettu paavi Johannes Paavali II:n muistolle. Jälkimmäisessä on mahdollista kuulla Naantalin Musiikkijuhlien nykyisen ja tulevan taiteellisen johtajan eli sellisti Arto Noraksen ja viulisti Elina Vähälän esiintyvän yhdessä. Ohjelmassa on myös Schubertin Jousikvintetto C-duuri. Konsertin esiintyjät ovat maailmantähtiä - mukana ovat edellä mainittujen lisäksi muun muassa pianisti Barry Douglas, viulisti Mihaela Martin, sellisti Frans Helmerson sekä käyrätorvisti Radovan Vlatkovic.