Naantalin Musiikkijuhlat peruuttaa kesäkuun yleisökonsertit

Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkifestivaaleista, jonka maine on vahva myös kansainvälisesti. Se keskittyy monipuolisesti kamarimusiikkiin ja tunnetaan korkeasta taiteellisesta tasostaan, idyllisistä konserttipaikoistaan sekä ajankohdastaan Suomen festivaalikesän avaajana. Naantalin Musiikkijuhlasäätiö on järjestänyt festivaalia ja sen yhteydessä Vallis Gratiae -akatemiaa jo vuodesta 1980 lähtien, sekä jo pitkään myös muita konsertteja eri vuodenaikoina. Kaikkiaan konserttien määrä on viime aikoina ollut vuosittain yli 30 ja kokonaiskävijämäärä noin 16 000.