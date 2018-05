Naantalin Musiikkijuhlien ja Saaristomeren Suojelurahaston yhteistyö jatkuu ja laajenee

Naantalin Musiikkijuhlat haluaa tänäkin vuonna kiinnittää huomiota Saaristomeremme tilanteeseen. Jatkamme yhteistyötä Saaristomeren Suojelurahaston kanssa sekä esitämme Jaakko Ruolan ainutlaatuisen Saaristomeren panoraaman, jossa kerrotaan kuvilla, sanoilla ja musiikilla Saaristomeren muutoksista.

Jaakko Ruolan Saaristomeren panoraama - meremme tuleville sukupolville -kuvaesitelmä pidetään Kristoffer-salissa lauantaina 16.6. kello 16. Esitys sisältää Jaakko Ruolan komeat panoraamakuvat, napakan tekstin ja sävähdyttävän musiikin. Esitelmän tarkoituksena on herättää tunteita ja saada miettimään, mitä joka ikinen meistä voi tehdä puhtaan Saaristomeren tulevaisuuden hyväksi. Jaakko Ruolan kuvista tehdään lisäksi säänkestävä ulkoilmanäyttely Naantalin kaupungintalon edustalle 25.5.-18.6.2018 väliseksi ajaksi.

- Saaristomeri on maailman mitassa ainutlaatuinen luonnonmuodostuma: saarien meri, jonka historia ja luonnon kirjo hakevat vertaansa. Ihminen on vaikuttanut voimakkaasti saaristoon siitä lähtien, kun saaret jääkauden jälkeen alkoivat maankohoamisen seurauksena nousta merestä. Vähitellen ihmisen vaikutus muutti luonnettaan. Kasvavien kaupunkien jätevedet, teollisuuden päästöt ja maatalouden ravinnehuuhtoumat ulottivat vaikutuksensa vesiluontoon. Osa suurista päästölähteistä on saatu kuriin, mutta ongelma ei ole väistynyt. Toiminnan aika on nyt, valokuvaaja Jaakko Ruola muistuttaa.

- Naantalin Musiikkijuhlille Saaristomeri on kuin toinen koti. Esimerkiksi Kökar, Utö, Örö ja tänä vuonna Seili ovat upeita konserttimatkakohteitamme. Päättäjäiskonserttimme lauantaina 16.6. klo 19 Naantalin kirkossa on nimeltään In honorem maris eli meren kunniaksi. Konsertin alussa kuultavan Saaristomeripuheenvuoron pitää tänä vuonna Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, toimitusjohtaja Tiina Tunturi kertoo.

- Musiikkijuhlakävijät voivat osallistua Saaristomeren Suojelurahaston keräykseen ostamalla erityisen Saaristomerilipun, josta 3 €/lippu menee Saaristomeren suojeluun. Kerätyt varat käytetään Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin, tarkoin kohdennettuihin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään ravinnekuormitusta, lisätään vesiensuojelun neuvontatyötä ja ympäristötietoisuutta sekä vaikutetaan päätöksentekoon. Tähän mennessä Saaristomeren Suojelurahasto on rahoittanut lähes 50 hanketta, kertoo toiminnanjohtaja Tove Holm.

Saaristomeri-keräykseen voi osallistua helposti myös tekstiviestitse tekemällä 5, 10 tai 40 euron lahjoituksen. Lahjoitustekstiviesti maksetaan oman kännykkälaskun yhteydessä. Lahjoita 5 €, 10 € tai 40 €: lähetä tekstiviesti 1, 5 tai 40 SAARISTOMERI numeroon 16588