Naantalin Musiikkijuhlien tähdet loistavat Saaristomeren hyväksi

Naantalin Musiikkijuhlat nostaa jälleen esille Saaristomeren vakavan tilanteen. Lauantaina 16.6. esitetään Jaakko Ruolan ainutlaatuinen Saaristomeren panoraama, jossa kerrotaan kuvilla, sanoilla ja musiikilla Saaristomeren muutoksista. Lauantai-illan päätteeksi Musiikkijuhlat huipentuvat In honorem maris -konserttiin.

Jaakko Ruolan Saaristomeren panoraama - meremme tuleville sukupolville -kuvaesitelmä pidetään Kristoffer-salissa lauantaina 16.6. kello 16. Esitys sisältää Jaakko Ruolan komeat panoraamakuvat, napakan tekstin ja sävähdyttävän musiikin. Esitelmän tarkoituksena on herättää tunteita ja saada miettimään, mitä joka ikinen meistä voi tehdä puhtaan Saaristomeren tulevaisuuden hyväksi. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se kestää noin tunnin. Lisäksi Jaakko Ruolan ulkoilmanäyttely Naantalin kaupungintalon edustalla jatkuu vielä 18.6.2018 asti.



Naantalin Musiikkijuhlat päättää vuoden 2018 festivaalin upeaan In honorem maris eli meren kunniaksi -konserttiin lauantaina 16.6. klo 19 Naantalin kirkossa. Konsertin alussa kuultavan Saaristomeripuheenvuoron pitää tänä vuonna Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.