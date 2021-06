Naantalin pääkirjaston toinen kerros uudistui

Hangan lauttarantaan saadaan uusi odotuskoppi 16.4.2021 12:30:21 EEST | Tiedote

Rymättylän Hankaan on valmistunut uusi odotustila. Hangan rantaan yhteysaluslaiturin läheisyyteen tuleva rakennus on tarkoitettu Hanka–Seili–Nauvo-reitillä liikkuvien käyttöön, esimerkiksi Pienen Rengastien pyöräilijöiden odotus- ja levähdyspaikaksi. Odotustilan ovat rakentaneet kaupungin kunnossapidon kirvesmiehet. Varsinainen rakennus on nyt viimeistelyä vaille valmis, ja paikoilleen Hangan rantaan se tuodaan vielä tämän kuun aikana. Odotustilan on suunnitellut Naantalin kaupungin kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström. Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon, että samaa rakennetta voitaisiin monistaa tuleviin saman tyylisiin rakennuksiin Naantalissa. – Rakennuksessa on kehärakenne, jossa talon runko ja katto muodostavat tavallaan yhtenäisen kehän. Näin kaikki runkorakenteet saadaan tehtyä kerralla valmiiksi. Vaikka malli on hieman monimutkainen, kehärakenne tuo nopeutta sen valmistamiseen, kertoo Naantalin kaupungin kunnossapitomestari Mikko Viitala. – Kehärakenne mahdollistaa sen