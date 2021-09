Naantalin syksyssä suurten tunteiden konserttielämyksiä

Jaa

Naantalin Musiikkijuhlien konserttitarjonta on tänä syksynä poikkeuksellisen runsasta joidenkin kesäkuun konserttien siirryttyä loka- ja marraskuuhun. Luvassa on Aulis Sallisen uuden teoksen maailman kantaesitys Suomen eturivin sellistien esittämänä, kauneimpia ooppera- ja operettisävelmiä sopraano Marjukka Tepposen ja baritoni Kevin Greenlawn tulkitsemina, pianisti ja säveltäjä Iiro Rantalan sääkatsaus suomalaiseen ilmastoon ja mielentilaan, sekä vielä marraskuussa upean mezzosopraano Anne Sofie von Otterin konsertti.

Rakkaudentunnustus sellolle

Lauantaina 2.10. Sellojen ilta -konsertissa saa maailman kantaesityksensä Aulis Sallisen säveltämä Sonata per quattro violoncelli – Sonaatti neljälle sellolle. Teos oli tarkoitus kantaesittää Musiikkijuhlilla jo vuonna 2020, mutta esitys siirtyi koronasta johtuen.

- Opusnumeroa 116 kantavaa teosta voidaan pitää rakkaudentunnustuksena sellolle. Tälle soitinten majesteetille olen kirjoittanut urani aikana enemmän sooloteoksia kuin millekään toiselle soittimelle. Vuonna 2019 säveltämäni teos on Naantalin Musiikkijuhlien ja soittimensa mestarin Arto Noraksen tilaama, Aulis Sallinen toteaa.

- Kaikki neljä selloa ovat sonaatissani tasavertaisia; se tarkoittaa että kukin vuorollaan kantaa teoksen solistista ja melodista ainesta. Sonaattia kirjoittaessani minua viehätti ajatus neljästä sellosta, jotka keskustelevat siirtämällä toisilleen musiikillisia ajatuksia. Ammattitovereiden täydellinen yhteiselo ja harmonia, hän jatkaa.

Taiteilijaprofessori Aulis Sallinen (s. 1935) on Suomen kansainvälisesti arvostetuimpia klassisen musiikin säveltäjiä, ja hän on säveltänyt vuosien varrella useita tilausteoksia Naantalin Musiikkijuhlille.

Myös konsertin muu ohjelma on omistettu selloille. Kaikkiaan Naantalin kirkossa on koettavissa seitsemän Suomen eturivin sellistin ’täydellinen harmonia’: konsertissa esiintyy Arto Noraksen lisäksi Total Cello Ensemble primus motorinaan Hannu Kiiski. Sellokokoonpanon muut soittajat ovat Tuomas Lehto, Tomas Nuñez-Garcés, Samuli Peltonen, Jussi Vähälä ja Tuomas Ylinen.

Sallisen lisäksi ohjelmistossa on teoksia mm. Arvo Pärtiltä, Lasse Mårtenssonilta, Georges Bizeltä ja Astor Piazzollalta. Konsertti on noin tunnin mittainen ja väliajaton.

Lauluja ilosta ja elämästä

Perjantaina 29.10. Naantalin kirkossa kuullaan Lauluja ilosta ja elämästä sopraano Marjukka Tepposen, baritoni Kevin Greenlawn sekä pianisti Salla Pynssin tulkitsemina. Laulajapariskunta kuuluu Suomen kansainväliseen kärkeen: Marjukka Tepponen on voittanut monia laulukilpailuja ja tähdittänyt useita oopperarooleja Suomessa ja ulkomailla. Samoin hänen amerikkalainen puolisonsa, baritoni Kevin Greenlaw, joka nähdään tällä kaudella mm. Oopperan kummituksen nimiroolissa Suomen Kansallisoopperassa. Kauneimmista ooppera-, operetti- ja musikaalisävelmistä koostuva konsertti on osa 10-vuotisjuhlavuottaan viettävää Lux Gratiae -tapahtumaa. Liput tähän ja Sellojen ilta -konserttiin ovat myynnissä Lippupisteessä.

Iiro Rantalan katsaus suomalaiseen ilmastoon ja mielenmaisemaan

Iiro Rantalan säveltämä ja esittämä My Finnish Calendar on vuoden mittainen sääkatsaus ankaran ilmaston maasta. Rantala soittaa ja juontaa esityksessä läpi suomalaisen kalenterivuoden kaikki 12 kuukautta, ja kappaleisiin sisältyy myös suomalaisten mielentila. Konsertti toteutuu perjantaina 1.10. klo 19 Naantalin Kylpylän Ballroomissa, jonne se siirrettiin koronarajoitusten takia Kristoffer-salista. Alkuperäiset liput kesäkuulta 2020 käyvät konserttiin sellaisenaan. Konsertti on tällä hetkellä loppuunmyyty, mutta lisää lippuja saattaa vapautua myyntiin vielä lähempänä konserttia, mikäli rajoitukset sallivat.

Syksyn huipentaa kauan odotettu ja jo kahdesti koronan takia siirretty Anne Sofie von Otterin konsertti lauantaina 27.11. Naantalin kirkossa.

Naantalin Musiikkijuhlat mukana myös Turun Kirjamessuilla

Musiikki on Turun Kirjamessujen teema tänä vuonna, ja myös Naantalin Musiikkijuhlat on mukana yhteistyössä. Total Cello Ensemble pitää Messukeskuksen Auditoriossa pienoiskonsertin lauantaina 2.10. klo 15.30, ja sunnuntaina 3.10. klo 13.35 alkaen kuullaan Kirjamessuilla kiinnostava keskustelu teemasta Kirjoitan musiikkia, jossa säveltäjät Olli Kortekangas ja Jaakko Kuusisto kertovat säveltäjän luomisprosessista sekä musiikin ja kirjallisuuden liitosta haastattelijanaan musiikkitoimittaja Lotta Emanuelsson.

Naantalin Musiikkijuhlien konsertit järjestetään ajankohtaisten koronaturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja osoitteesta naantalinmusiikkijuhlat.fi ja lippupiste.fi.