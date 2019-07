Naantalin uudessa huoneistohotellissa noukitaan rusinat pullasta

Naantalin Kylpylän välittömässä läheisyydessä sijaitseva huoneistohotelli on juuri avattu laajan remontin jälkeen. Naantali City Apartments on nyt valmis vastaanottamaan ryhmiä, perheitä, pitkäaikaisia majoittujia sekä kodinomaista lomailua arvostavia matkailijoita.

Jotain hotellin ja kodin väliltä

Naantali City Apartments on Naantalin Kylpylän sisarhuoneistohotelli, joka avattiin heinäkuussa kokonaisvaltaisen remontin jälkeen. Tällaiselle huoneistohotellille on Naantalissa havaittu todellinen tarve: ”Monet perheet tai kaveriporukat lomailevat mielellään huoneistossa, jossa on oma keittiö ja runsaasti tilaa. Toisaalta arvostetaan sitä, että palvelut ovat lähellä, jos ei jaksakaan jonain päivänä itse kokata”, kuvailee Naantalin Kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen. ”Lisäksi Naantalissa on ollut melko vähän tasokkaita vaihtoehtoja pitkäaikaiseen majoitukseen vaikkapa työkomennuksen tai putkiremonttievakon takia”, hän jatkaa. Tähän tarpeeseen reilun 20 huoneiston Naantali City Apartments nyt vastaa.

Tyylikästä ja toimivaa tilaa

Huoneistohotelli on kevään aikana remontoitu lattiasta kattoon. Hotellin ikkunoista avautuu metsänäkymät, ja meri on aivan vieressä.Tilavissa asunnoissa on panostettu harmoniseen värimaailmaan, tasokkaisiin kodinkoneisiin ja fiksuihin tilaratkaisuihin. ”Ajattelimme remontissa paljon pitkäaikaisasukkaiden viihtyvyyttä - tavoitteena oli saada aikaan tunne, että kaikki toimii sujuvasti myös arjessa ja sisustus miellyttää silmää.” Lomalaisille tilojen yhdisteltävyys on plussaa, sillä tarpeen mukaan voi varata yhden huoneen yhteiskeittiöllä tai kokonaisen kaksion tai kolmion.

Hyvä tukikohta Naantalin lomalle

Naantali City Apartments sijaitsee Naantalin keskustan läheisyydessä, vain 20 minuutin ajomatkan päässä Turusta - oman auton kanssa saapuville on tarjolla ilmainen asiakaspysäköinti. Muumimaailma ja Naantalin satama ovat 5 minuutin ajomatkan päässä, mutta matkan voi hyvin myös kävellä tai taittaa minijunalla, joka pysähtyy kylpylän edessä. Kylpylältä voi myös vuokrata sekä tavallisia että sähköpolkupyöriä, joilla on mukava tehdä retkiä vähän pidemmällekin Naantalin upeisiin maisemiin.

Omatoimilomailijoille huoneistohotellin sijainti Naantalin Kylpylän vieressä tarjoaa mainion mahdollisuuden hyödyntää kylpylän palveluja, vieläpä edullisempaan asiakashintaan – jonain päivänä voikin kävellä kylpylän aamiaisbuffetiin tai noutaa tuoreet leipomukset Kylpylän leipomosta. Sadesäällä lapsia viihdyttää sisäleikkitila Muksumaailma, ja leikkitädin katsoessa lasten perään voivat vanhemmat käydä vaikka hoidoissa tai allasosastolla nautiskelemassa. Lomalla on mukava istahtaa välillä myös valmiiseen pöytään, ja kylpylän ravintoloissa on mistä valita. ”Omaa rauhaa ja kodinomaista asumista mutta kuitenkin hyviä palveluja arvostavalle lomailijalle huoneistohotellimme on kuin poimisi rusinat pullasta”, Hakkarainen vinkkaa.

Yhteystiedot:

Naantali City Aparments

Opintie 3

21100 Naantali

www.naantalicityapartments.fi

+358 2 44 55 100

info@naantalicityapartments.fi

Lisätiedot:

Joni Hakkarainen

joni.hakkarainen@sunborn.fi

+358 44 55 66 285