Naantalin Venemessut jatkaa kasvuaan

Naantalin Venemessuista on tulossa tänä vuonna ennätyksellisen suuret, tapahtuma-alue pullistelee jo äärirajoilla. Tämän vuoden messuilla veneitä nähdään enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja maaosastot ovat lähes loppuun myydyt. Venemessut järjestetään Naantalin vierasvenesatamassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna.

-Naantalin Venemessujen vetovoima on kasvanut vuosi vuodelta ja tapahtumalla on monta vahvuustekijää. Veneiden koeajomahdollisuus, yleisölle vapaa sisäänpääsy, viihtyisä tapahtuma-alue sekä messujen ajankohta kesän kynnyksellä ovat niitä asioita joiden vuoksi Naantalin Venemessuista on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä veneilytapahtumista, luettelee messujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

Naantalin Venemessuista on kasvanut myös taloudellisesti merkittävä tapahtuma. Vuonna 2017 toteutetun kävijätutkimuksen mukaan Naantalin Venemessujen vieraat käyttävät messuvierailun yhteydessä Naantalissa ja Turun talousalueella noin 1,5 miljoonaa euroa. Kävijätutkimus paljastaa myös, että messuvieraat saapuvat Naantaliin laajalti ympäri Suomea.

-Veneiden koeajomahdollisuus on varmasti yksi sellainen asia mikä houkuttelee messuille vieraita mm. Satakunnasta, Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta. Toinen asia on tietenkin se, että Suomessa ei ole muuta uivaa venenäyttelyä ennen kesää, Levanto totea.

Esillä uusia ja käytettyjä veneitä

Suomen veneala kasvoi vuonna 2017 Venealan Keskusliitto Finnboat Ry:n tilastojen mukaan 3%, nousua siivitti erityisesti kansainvälisten markkinoiden ja viennin kasvu. Vuoden 2018 osalta arviot ovat varovaisen optimistisia.

-Kotimaan venemyynti on lähtenyt hyvin käyntiin erityisesti jäiden lähdettyä huhtikuussa. Maaliskuun loppuun mennessä uusien veneiden kauppa oli vielä viime vuotta jäljessä, mutta alan odotukset kaudelle 2018 ovat vahvat. 61% Finnboatin jäsenkunnasta uskoo liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018. Venemarkkinat ovat kansainvälisesti 2-3% kasvussa ja uskon, että kuluttajien vahva luottamus talouteen yhdessä alhaisen korkotason kanssa luovat hyvät edellytykset myös kotimaisen kysynnän kasvulle tänä vuonna, toteaa Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Uusien veneiden rinnalla käytettyjen veneiden myynti on jatkanut kasvuaan vieläkin enemmän. Suomen suurimman käytettyjen veneiden välitysliikkeen Blue Ocean Oy:n Seppo Sutela kertoo, että vuonna 2017 käytettyjä veneitä myytiin 40% edellisvuotta enemmän.

-Nyt kysyntää on erityisesti 2000 -luvun hyvin pidetyille laatuveneille. Kotimaisuus auttaa myynnissä, tutut venemerkit ovat valttia käytettyjen veneiden markkinoilla. Ulkomainen kysyntä on myös merkittävä osa kaupankäyntiämme, olemme tänä vuonna myyneet veneitä mm. Ranskaan ja Japaniin, Sutela kertoo.

Naantalin Venemessujen ohjelmassa nähdään jälleen uutta ja ennen kokematonta. Lauantaina flyboad-taituri Vadim Nekhaev on luvannut pukea päälleen jetpack -laitteen, jollaisia Suomessa on vain yksi kappale. Kyseessä on selkään asennettava vesisuihku, jonka kanssa lentämisen taitaa maailmassa vain kourallinen ihmisiä. Sunnuntaina luvassa on maailmanennätysyritys moottoripyörällä veden päällä ajossa.

Suomalaiset Lauri Keränen ja Matias Kivisaari yrittävät rikkoa italialaisen Luca Colombon nimissä olevaa nopeusennätystä joka on 80 km/h.

Naantalin Venemessujen ja Forum Marinumin yhteistyö historiallisten laivojen osalta jatkuu myös tänä vuonna ja messuilla nähdään Vetäjä V -alus. Kyseessä on merialueen vanhin höyryhinaaja, joka on rakennettu 1891 Joroisissa. Pysäköintiongelmien välttämiseksi Naantalin muumiparkki on messuyleisön käytössä myös tänä vuonna. Uutuutena messuvierailla on mahdollisuus saapua Naantaliin tällä kertaa vesitse kun höyrylaiva Ukkopekka ajaa Turun ja Naantalin väliä lauantaina 26.5.

Naantalin Venemessut Naantalin vierasvenesatamassa 25.-27.5.2018 Yleisölle vapaa sisäänpääsy www.naantalinvenemessut.fi

Yleiskuva messuilta:

http://www.naantalinvenemessut.fi/sites/default/files/attachment/dsc_1367.jpg

Lisätiedot:

Ville Vuorio, tiedotuspäällikkö, 0400 932 235

Tuomas Levanto, toimitusjohtaja, Naantalin Venemessut, 0400 385 522

