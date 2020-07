Naantalin Vierassatama Oy:n yrittäjät vuoden 2020 Valtakunnan Viralliseksi Unikeoksi

Vuoden 2020 Valtakunnan Viralliseksi Unikeoksi ™ on valittu Naantalin Vierassatama Oy:n yrittäjät, Anna-Maija ja Miska Pekkola sekä Satu ja Petri Silvo perheineen. Yli kuusikymmenvuotisen ja arvostetun perinteen mukaisesti Naantalin Vierassataman valinta julkistettiin tällä kertaa - ei heittämällä, vaan kippaamalla yrittäjä Petri Silvo mereen Unikeonpäivänä maanantaina 27.7.2020 klo 7.00 Naantalin Muumimaailman edustalla. Tuoreen Unikeon kippaamisen mereen mahdollisti Markku Jussilan kaunis Stor Båt – puuvene.

Molemmat perheet ovat olleet kesänaantalilaisia ja vierassataman vakiokausipaikkalaisia kauan. Pikku hiljaa ajatus uusista työkuvioista ja varsinkin mukavasta kesätyöstä alkoi kiinnostamaan. Muutamien vaiheiden ja neuvotteluiden jälkeen Naantalin Vierassataman yrittäjyys lankesi eteen eikä tarjouksen tekemistä tarvinnut kauaa miettiä. Nyt jo kuudetta vilkasta kauttaan pyörittävä perhepoppoo työllistää perheensä lisäksi 14 ulkopuolista. Näistä ehdottomasti innokkaimmat merimiehet ovat naantalilaiset, kaikkien tuntemat pojat Elmeri ja Niilo, jotka ovat kasvaneet Vierassataman mukana ja kuuluvat erottamattomasti kesäkalustoon.

Yrittäjien alkutaipaleella Vierassatama toimi Tuulensuojan rakennuksessa, jossa olivat veneilijöiden suihku- ja saunatilat, satamatoimisto oli kuitenkin kauempana pienessä sinisessä rakennuksessa. Vieraslaiturit taas sijaitsivat hajalla pitkin satama-aluetta, ja näin ollen toimintaa oli vaikea hallinnoida. Neljä vuotta sitten, vuonna 2016 avattiinkin lopulta Vierassataman uusi ja moderni satamarakennus vanhan satamatoimiston paikalla. Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee varmasti Suomen parhaat näköalat omaava sauna; näköala saunanlauteilta on suoraan kohti Kultarannan puutarhaa. Satamatoimiston lisäksi veneilijöitä ja myös kaikkia muitakin asiakkaita palvelee Ravintola After Sail 714. Suuren suosion saavuttanut ravintola houkuttelee viinille, kahville, ruokailemaan tai muuten vain nauttimaan Naantalin upeasta merellisestä tunnelmasta.

Miskan taidot savustajana tunnetaan ja tunnustetaan ja herkut viedään käsistä; parempaa ja lähempänä tuotettua paikallista ruokaa ei taida löytyä.

Naantalin vierassatama palkittiin vuoden 2018 Vuoden Vierassatamaksi, jota tunnustusta yrittäjät arvostavat yli kaiken; onhan se suoraan asiakkailta tullut kiitos erittäin hyvin hoidetusta työstä. Heti ensimmäisenä kautena veneilijät yllätettiin vastaanottamalla heidät kumiveneellä ja osoittamalla laituripaikka. Sekalainen laituriviidakko selkeni ja veneilijöiden on nyt helppo rantautua Naantaliin.

Sama hyvä palvelu on jatkunut ja varmasti tulee jatkumaan. Meidän asiakkaamme ovat sataprosenttisesti hyvällä tuulella ja heitä on ilo palvella, toteavat molemmat pariskunnat. Jos tulee haastavia tilanteita ja ainahan niitä voi tulla, kun yli 3000 yöpymistä kirjataan kaudessa, hoidetaan ne aina puhumalla ja saatetaan asiat loppuun asti, jatkavat pariskuntien miehet. Kausipaikkalaisista osa on viettänyt kesiään Naantalissa jopa lähes 30 vuoden ajan – heitä voi kutsua jo kanta-asiakkaiksi, nauravat perheen vaimot. On helppo uskoa, että palvelu pelaa kaikille, niin sujuvasti kaikki toimii.

Kauden päätyttyä palaavat Anna-Maija ja Miska Espanjan auringon alle – talvikauden kotiinsa. Satu ja Petri jatkavat perheyrityksen pyörittämistä Forssassa. Mutta samalla molemmat pariskunnat miettivät koko ajan uudistuksia Vierassatamaan, toiminnan kehittäminen on selvästi heille tärkeää.

Naantalin vierassatamassa on noin 150 vierassatamapaikkaa ja 195 kotisatamapaikkaa. Vierassatama pystyy nykyään tarjoamaan kylkipaikkoja suurille jahdeille, jopa 90 jalkaisia on vieraillut Naantalissa.

Lisätiedot

Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy

Tarja Rautiainen, p. 040 7478847,

tarja.rautiainen@visitnaantali.com