Naantalissa ilahdutetaan ikäihmisiä vapaaehtoisten joulupaketeilla – tule mukaan tuomaan joulumieltä!

Naantalissa alkaa maanantaina 30.11. joulukampanja Jouluiloa ikäihmisille, jossa ilahdutetaan kotihoidon asiakkaita ja omaishoitajia pienillä vapaaehtoisten hankkimilla joulupaketeilla. Mukana kampanjassa on naantalilaisia yrityksiä, jotka mahdollistavat lahjojen hankinnan liikkeistään tai verkkokaupoistaan.

Tavoitteena on kerätä reilut 400 pakettia ikäihmisten koteihin. Jouluiloa ikäihmisille -kampanja on käynnissä Naantalissa 30.11.–12.12.2020, jonka jälkeen kotihoito toimittaa lahjat perille.

Kampanjan myötä ikäihmisille ja omaishoitajille halutaan tuoda iloa ja hyvää mieltä poikkeuksellisen vuoden päätteeksi. Samalla tarkoituksena on tukea paikallisia yrittäjiä, joille vuosi on ollut niin ikään haastava.

– Koronaepidemian aiheuttama eristäytyminen on lisännyt kotihoidon asiakkaiden yksinäisyydentunnetta, kun kontaktit ovat vähentyneet. Pienin joulupaketein halutaan ilahduttaa ikäihmisiä ja omaishoitajia ja osoittaa, että heitä ei ole unohdettu, toteaa hoito- ja vanhuspalveluiden avohuollon ohjaaja Kirsi Peijonen.

– Meillä kaikilla on ollut hyvin poikkeuksellinen vuosi ja joulun aikakin näyttää olevan monella tavalla haasteellinen varsinkin ikäihmisille ja muille riskiryhmiin kuuluville. Korona tulee varmasti vaikuttamaan myös yritysten joulumyyntiin. Mielestäni joulukampanja on erinomainen mahdollisuus tehdä hyvää kaupunkimme ikääntyneille asukkaille ja suunnata samalla ostovoimaa paikallisten yritysten palveluihin. Kun ostamme paikalliselta, varmistamme sen, että jatkossakin meillä on Naantalissa tarjolla monipuolisesti erilaisia palveluita, sanoo elinkeinoasiamies Lassi Rosala.

Jouluiloa ikäihmisille ovat tuomassa A Beauty Naantali, Aurinkopalvelut, Aurinko-Optiikka, Beneficum, Forsport, kukkakauppa Floriina, Naantalin apteekki, Suutari Esteri, K-Supermarket Ellen, UnikekoShop, Tarja Ritari Design sekä kukkakauppa Kastanja. Yrityksiä otetaan vielä mukaan kampanjaan keskiviikkoon 2.12. saakka.

Peijonen kertoo, että kotihoito on ilahduttanut jo useamman vuoden ajan kotihoidon asiakkaita vapaaehtoisten antamilla joulukukilla. Yhteistyötä on tehty kukkakauppa Kastanjan kanssa, ja siitä on saatu paljon positiivisia kokemuksia.

– Asiakkaat ovat olleet valtavan kiitollisia näistä mieltä lämmittävistä joulumuistamisista. Siitä, että joku tuntematon ihminen on ajatellut heitä. Myös kotihoidon työntekijöille tuo iloa se, että he saavat viedä lahjat perille. On hienoa, että tänä vuonna voimme tuoda joulumieltä entistä laajemmalle joukolle ikäihmisten koteihin, Peijonen toteaa.

Kampanjaan osallistuminen on helppoa ja avointa kaikille: käy ostoksilla kampanjassa mukana olevassa yrityksessä tai useammassa ja jätä paketoitu lahja liikkeeseen joulutervehdyksen kera. Yritykset toimittavat lahjat kaupungin kotihoitoon, joka jakaa lahjat asiakkaille ja omaishoitajille viikosta 51 eteenpäin. Lahjat jaetaan esimerkiksi saajan sukupuolen ja toimintakyvyn perusteella ja tarvittaessa arvotaan.

Näin osallistut:

Tutustu mukana oleviin yrityksiin kaupungin kotisivuilla naantali.fi/jouluiloa ja valitse yritys tai yritykset, joista haluat hankkia lahjan.

Lähde yritykseen lahjaostoksille ja osta ikäihmistä tai omaishoitajaa ilahduttava lahja tai lahjakortti. Kirjoita mukaan jouluinen tervehdys. Paketoi lahja tarvittaessa yrityksen paketointipisteellä.

Jätä lahja yritykseen. Sieltä lahjat toimitetaan eteenpäin jaettavaksi.

Yritykset voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan olemalla yhteydessä elinkeinoasiamies Lassi Rosalaan, 040 678 3270, lassi.rosala@naantali.fi.