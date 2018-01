Naantalissa säkenöivä kamarimusiikkikattaus – Linna vedessä, Penderecki 85 ja Naantali 575

Naantalin Musiikkijuhlat tuo kauneinta kamarimusiikkia alkukesämme heleyteen jo 39. kerran. Naantali, Rymättylä, Raisio ja Seilin saari saavat vieraikseen maailman johtavia muusikoita lähes kahden viikon ajan 5.–16.6.2018. Harvinaisena helmenä kuullaan Aulis Sallisen vaikuttava Linna vedessä -kronikka.

Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Arto Noras on jälleen koonnut festivaalille musiikkimaailman terävintä kärkeä. Kapellimestari Dima Slobodeniouk vierailee Naantalissa ensimmäistä kertaa ja johtaa Sinfonia Lahtea solisteinaan viulisti Christian Altenburger ja maailman ehdottomiin huippuihin lukeutuva alttoviulisti Roberto Diaz. Toisena orkesterivierailuna saamme nauttia kolmatta kertaa Naantaliin saapuvasta Camerata Irelandista. Tätä maineikasta orkesteria johtaa pianisti, kapellimestari Barry Douglas, ja konsertin ohjelmassa on mm. Mendelssohnin Jousisinfonia ja kaksi Mozartin pianokonserttoa.

Tänä vuonna Naantalissa juhlitaan säveltäjä Krzysztof Pendereckin 85-vuotissyntymäpäivää. Penderecki on ehdottomasti yksi merkittävimmistä elävistä säveltäjistä, joten riemuitsemme päästessämme juhlimaan hänen kanssaan. Huippunimiä säkenöivän juhlakonsertin lopuksi Maestro itse johtaa kuoroteoksiaan, joita esittää Key Ensemble. Juhlat jatkuvat myös seuraavana iltana, jolloin Sinfonia Lahti kunnioittaa Krzysztof Pendereckiä esittämällä sekä hänen että Jean Sibeliuksen musiikkia. Aulis Sallisen Linna vedessä -kronikka kantaesitettiin viime kesänä Savonlinnan oopperajuhlilla suurella menestyksellä. Nyt saamme nauttia tästä harvinaisesta helmestä heti tuoreeltaan Naantalissa. Teos toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan oopperajuhlien kanssa ja solistit Tiina-Maija Koskela, Tuija Knihtilä, Jussi Myllys ja Tommi Hakala sekä lausuja Jukka-Pekka Palo ovat teoksen alkuperäiset kantaesittäjät. Kapellimestarina toimii Ralf Gothóni.

Sopraano Mari Palo hurmaa loistokkaalla äänellään kolmessa Naantalin Musiikkijuhlien konsertissa. Yksi näistä on Vallis Gratiae Serenade – 575-vuotiaan Naantalin kunniaksi. Juhlavuosikonsertissa kuullaan nautittavan herkullista kamarimusiikkia Saint-Saënsiltä, Martinulta, Schubertilta ja Schumannilta.





Nuoren polven mestareita ja kauneinta kamarimusiikkia

Taiteellinen johtaja Arto Noras on tehnyt mittavan uran myös selloprofessorina. Tänä vuonna pääsemme kuulemaan nuoria kilpailuvoittajia yhdessä alan konkareiden kanssa. Konsertin nimi Mestarit lavalla kuvaa iltaa erinomaisesti. Viulisti Tami Pohjola, sellisti Jonathan Roozeman ja pianisti Ossi Tanner saavat rinnalleen alttoviulisti Hartmut Rohden, sellisti Arto Noraksen ja pianisti Ralf Gothónin. Luvassa on taatusti koskettava ja elähdyttävä kokemus sekä esiintyjille että kuulijoille. Daniel Müller-Schott on yksi nuoren polven johtavia sellistejä ja siten itseoikeutettu lisä Naantalin Musiikkijuhlien kovatasoiseen taiteilijakaartiin. Ensi kertaa Naantalissa esiintyvä Daniel Müller-Schott on lahjakkuus, joka jo 15-vuotiaana voitti nuorten kansainvälisen Tšaikovski-kilpailun. Iloksemme saamme kuulla häntä jopa viidessä eri konsertissa Naantalin kirkossa. Toinen Naantalissa debytoiva huipputaiteilija on ranskalainen viulisti Olivier Charlier, jota kuulemme useassa kamarimusiikkikokoonpanossa festivaalin aikana. Rymättylän kirkossa esiintyy juhlilla ensimmäistä kertaa vieraileva vanhaan musiikkiin erikoistunut kansainvälinen kokoonpano Musica Poetica.

Vallis Gratiae -akatemia kerää lahjakkaat nuoret jousisoittajat vuosittain Naantalin Musiikkijuhlien taiteilijoiden opetukseen ja mestarikursseille. Tänä vuonna kuulemme tulevia huippuja Nuorten iltasoitossa Raision kirkossa ja iltapäiväsoitoissa Naantalin kylpylässä.

Uutena konserttipaikkana on tänä vuonna Haartmanin talo eli Casa Haartman Naantalin keskustassa. Tämä Erik Bryggmannin suunnittelema talo valmistui 1926 Axel Haartmanin taiteilijakodiksi ja on nykyisin suojeltu kulttuuriympäristökohde. Casa Haartmanissa kuulemme kolme iltapäivän kamarimusiikkikonserttia, ja lipun hintaan sisältyy myös Åbo Akademin säätiön oppaan taloesittely.





Ainutlaatuiset erikoisuudet maustavat vahvaa konserttikokonaisuutta

Naantalin Musiikkijuhlien selkärankana ovat vahvat huipputaiteilijat kuten Arto Noras, Elina Vähälä, Jaakko Kuusisto, Patrick Gallois, Michel Lethiec, Joseph Kalichstein, Juhani Lagerspetz ja Ralf Góthoni. Tämän lisäksi lähes kolmenkymmenen nimekkään taiteilijan joukko on yhdessä tekemässä festivaalista ainutlaatuisen.

Tänä vuonna viulisti Jaakko Kuusisto tuo Tango Nuovo -teemalla illallis- ja yökonsertteihin erikoiskokoonpanon, jossa esiintyvät laulaja Maria Ylipää, kitaristi Marzi Nyman, harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara ja kontrabasisti Ville Herrala. Luvassa on taiturimaisia, intohimoisia ja sielukkaita tulkintoja Piazzollan rakastetuimmista sävellyksistä.

Turkulainen Oopperakammari on koonnut lumoavia ooppera-aarioita Naantalin sunnuntai-iltapäivään. Sopraanot Annukka Kuivisto, Maikki Säikkä ja Anni Niemelä esittävät tenori Kimmo Turusen ja baritoni Akseli Vanamon kanssa suosituimpia ooppera-aarioita Mozartilta, Verdiltä, Donizettilta ja monelta muulta. Pianistina taituroi Marko Autio ja tilaisuuden juontaa Oopperakammarin taiteellinen johtaja, sopraano Kaisa Ranta.

Musiikkijuhlaristeily Seilin saarelle yhdistää festivaalikävijöiden rakkauden musiikkiin ja mereen. Matkalla koetaan kesäisen saariston kauneus ja perillä kuullaan Seilin saaren mielenkiintoisesta historiasta. Päivän kruunaa Naantalin Musiikkijuhlien konsertti, jossa esiintyvät viulisti Hagaï Shaham, alttoviulisti Hartmut Rohde, sellisti Arto Noras, klarinetisti Michel Lethiec, fagotisti Jussi Särkkä ja käyrätorvivirtuoosi Radovan Vlatković.

Suosittu Naantalin Lasten Musiikkijuhlat järjestetään nyt viidettä kertaa 7.–10.6.2018. yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Tapahtuman koko ohjelma julkistetaan maaliskuun alussa.

Naantalin Musiikkijuhlien liput ovat myynnissä Lippupisteessä ti 30.1. alkaen.