Naapurinsa hengen pelastanut palkittiin Turussa hengenpelastusmitalilla

Mitalin saaja Harri Piiroinen ensin kuuli, ja sitten näki, miten naapurissa kolmen henkilön riita oli äitynyt törkeäksi pahoinpitelyksi, jossa kaksi miestä löi ja potki kolmatta. Uhri makasi maassa tajuttomana, eikä enää hengittänyt. Piiroinen aloitti tyttärensä ohjeistamana välittömästi elvytyksen ja sai uhrin hengittämään.

-Kovaa hommaa se paineluelvytys on, varsinkin kun sain siinä parikymmentä minuuttia yksin elvyttää. Missään vaiheessa en ollut antamassa periksi, mutta oli se kaikin puolin valtava helpotus, kun sireenien äänet vihdoin alkoivat lähestyä ja sitten sain siirtää homman ammattilaisille. Tärisin pitkään ihan jo fyysisestä väsymyksestä, mutta tietysti myös stressi alkoi laueta ja tajusin, miten täpärällä tilanne oli ollut, Piiroinen kertaa illan tapahtumia.

Hengenpelastusmitali on tunnustus erittäin rohkeasta ja neuvokkaasta toiminnasta, jossa henkilö on oman henkensä uhalla suorittanut teon, jolla toisen ihmisen henki on voitu pelastaa. Tänä vuonna hengenpelastusmitalilautakunta käsitteli 85 ehdotusta, joista se puolsi seitsemäätoista esitystä. Hengenpelastusmitalit myönsi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

