Naasz ja Trunzo nappasivat ensimmäiset kiinnitykset alamäkiluistelun MM-titteleihin – Lahti senttien päässä podiumpaikasta

Kauden ensimmäinen Red Bull Crashed Ice -osakilpailu käynnistyi perjantaina Japanin Yokohamassa aikalaskuilla ja nuorten kisalla. Paikallista aikaa lauantai-iltana käydyt finaalit olivat täynnä jännitystä ja dramaattisia käänteitä, mutta kilpailun päättyessä kirkkaimmat palkinnot pokkasivat tutut yhdysvaltalaisnimet Cameron Naasz ja Amanda Trunzo. Kaksinkertainen nuorten maailmanmestari Mirko Lahti laski tiensä hienosti miesten sarjan finaaliin ja jäi vajaan luistimen mitan pronssista.

Yokohamassa on jouduttu kamppailemaan harvinaisen lämpimän ilman kanssa. Ensimmäisen Aasian mantereella käytävän Red Bull Crashed Ice –osakilpailun finaali-ilta potkaistiin kuitenkin käyntiin +10°C lämpötilassa ja selkeässä säässä. Ensin oman urakkansa aloittivat kisan 64 parasta miestä, joiden joukkoon tiensä selvitti peräti 11 suomalaislaskijaa: Mirko Lahti (4.), Markus Juola (64.), Paavo Klintrup (25.), Jere Lehto (15.), Joni Saarinen (20.), Antti Tolvanen (28.), Jesse Sauren (60.), Janne-Petteri Mynttinen (29.), Joonas Kautto (57.), Juho Oinonen (51.) ja Petri Kääriäinen (32.).

32. parhaan laskijan kierroksella nähtiin mukana kahdeksan suomalaista, joista tiensä jatkoon selvittivät Mirko Lahti ja Jere Lehto. Kokenut kehäkettu Paavo Klintrup kaatui ikävästi oman eränsä lähdössä, eikä pystynyt saavuttamaan kärkeä ennen maaliviivaa. Klintrupin viereltä laskuun lähtenyt Lahti näytti tuntevan radan kuin omat taskunsa ja jatkoi seuraavalle kierrokselle vakuuttavin ottein. Eilen nuorten kisan neljänneksi laskenut Joni Saarinen otti omaan eräänsä hyvän lähdön ja kävi laskun alkuvaiheilla tiukkaa kamppailua ruotsalaisen Richard Van Wijhen kanssa, jääden kuitenkin lopulta erän kolmanneksi. Kisan lopputuloksissa Saarinen oli kuitenkin 20. sijallaan parhaiten sijoittunut myös nuorten sarjassa edustuskelpoinen urheilija. Suomalaislaskijoiden kokeneempaa kaartia edustava Antti Tolvanen karsiutui kaaduttuaan dramaattisesti radan keskivaiheilla. Tämän lisäksi kierros kävi tällä kertaa myös Janne-Petteri Mynttisen ja Petri Kääriäisen kohtaloksi.

Vakuuttavasti tiensä 16. parhaan joukkoo laskenut Lehto otti hyvän startin neljännesvälierään ja taisteli pitkään rinta rinnan kaksinkertaisen maailmanmestarin Cameron Naazin kanssa. Naasz kompuroi radan ensimmäisessä mutkassa, mutta onnistui löytämään oman rytminsä ja jatkoi tietään semifinaaliin. Toisessa neljännesvälierässä nähtiin kuitenkin aimo annos draamaa, kun hallitseva maailmanmestari Scott Croxall kaatui laskunsa ja jäi näin ollen ulos kauden ensimmäisen osakilpailun semifinaaleista. Kolmannesta erästä tiensä semifinaaliin selvittivät tasaväkisesti kamppailleet Mirko Lahti ja Kyle Croxall.

Semifinaalin ensimmäisessä erässä Naasz tarrasi tiukasti kiinni finaalipaikkaan heti startista lähtien ja ylitti maaliviivaan selkeällä erolla maamieheensä Maxwell Dunneen. Croxall ja Lahti lähtivät myös semifinaaliin rinnakkain. Lahti otti toisen erän kärkipaikan heti ensimmäisessä mutkassa ja piti sijoituksensa maaliviivalle saakka. Näin ollen miesten finaalissa nähtiin kolme kokenutta laskijaa sekä ryminällä lajin terävimpään kärkeen noussut Lahti.

Rennoin mielin finaaliin startannut Lahti heitti leikkisästi vielä ennen laskua: ”Eiköhän hoideta finaali kotiin.” Kisan loppuhuipennuksesta muodostui kuitenkin lopulta Naaszin suvereeni näytös: virheettömän laskun tehnyt urheilija, osoitti jälleen fyysisen kuntonsa sekä taitotasonsa olevan aivan omaa luokkaansa. Ainoastaan Croxall onnistui vastaamaan Naaszin vauhtiin aika ajoin, jääden kuitenkin selkeästi kisan kakkoseksi. Heikon startin saanut Lahti taisteli läpi laskun kolmannesta sijasta ja hävisi viimeisen palkintokorokepaikan raivokkaasta loppukiristä huolimatta alle luistimen mitalla Dunnelle.

Ensimmäinen kiinnitys maailmanmestaruuteen merkitsi Naaszille valtavasti pettymykseen päättyneen viime kauden jälkeen.

– Olen todella helpottunut – ja väsynyt. En ole tottunut laskemaan näin lämpimissä olosuhteissa ja lisäksi aikaero näytteli suurta roolia kisaan valmistumisessa, hän kommentoi tuoreeltaan kisan jälkeen.

– Jo aikalaskuissa nähtiin, että kisasta tulee tiukka – erot olivat todella pieniä. Useat urheilijat ovat tehneet valtavasti töitä kesän aikana, ja laji on jälleen mennyt harppauksin eteenpäin.

Naisten kilpailussa vältyttiin draamalta ja kovilta kontakteilta. Kierrokset etenivät odotetusti, kun suosikkilaskijat nappasivat jatkopaikat ilman suurempaa kamppailua. Kisan ainoan suomalaisen, Marjut Klemolan, taival päättyi 23. sijalle. Kestomenestystä edelliset kaudet nauttinutta kolmikkoa, Amanda Trunzo, Jacqueline Legere ja Myriam Trepaniere, finaalissa täydensi Veronika Windisch, jonka suoritukset ovat saaneet uutta varmuutta kesätauon aikana.

Trunzon ja kaksinkertaisen maailmanmestarin Legeren kohtaaminen antoi herkulliset asetelmat kilpailun finaalille. Kilpasiskot laskivat odotetusti lähekkäin ja ratkaisivat kisan keskenään: lopulta Trunzo onnistui kuromaan eroa Legereen ja nappasi Japanista kotiin tuomisiksi kilpailun voiton sekä tuhat MM-sarjan pistettä. Matalimmalle palkintokorokkeelle nousi Trepanier.

Kysyttäessä kauden etenemisestä Trunzo muistutti talven olevan vasta alussa:

– Kisa kisalta ja kierros kierrokselta eteenpäin, yhdysvaltalaisurheilija linjasi nöyrästi avausvoitosta huolimatta.

Seuraava Red Bull Crashed Ice –osakilpailu luistellaan lauantaina 2. helmikuuta 2019 Jyväskylän Laajavuoressa. Toistaiseksi viimeistä kertaa Jyväskylään saapuvaan tapahtumaan on ensimmäistä kertaa vapaa pääsy.

Red Bull Crashed Ice Yokohama, Japan -tulokset:

Miehet:

1. NAASZ Cameron USA 1000.000

2. CROXALL Kyle CAN 900.000

3. DUNNE Maxwell USA 800.000

4. LAHTI Mirko FIN 700.000

5. DALLAGO Marco AUT 650.000

6. TITOV German RUS 600.000

7. VAN WIJHE Richard SWE 550.000

8. SCIBOZ Kevin SUI 500.000

9. CROXALL Scott CAN 450.000

10. SCHMITT Pacome FRA 400.000

Naiset:

1. TRUNZO Amanda USA 1000.000

2. LEGERE Jacqueline CAN 900.000

3. TREPANIER Myriam CAN 800.000

4. WINDISCH Veronika AUT 700.000

5. KAJAH Tamara CAN 650.000

6. YAMAMOTO Junko JPN 600.000

7. ROONEY Cassie USA 550.000

8. MEUWISSEN SAMANTHA USA 500.000

9. MORAND Anaïs SUI 450.000

10. CONDROYER Amandine FRA 400.000

