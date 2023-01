Näillä keleillä päällystevaurioita voi syntyä nopeasti ja yllättäviin paikkoihin

Vanhat ja kuluneet päällysteet reikiintyvät helpommin. Rahoitussyistä päällystyskierto on monesti liian pitkä ja päällyste ehtii vaurioitumaan monin tavoin ennen tien uudelleen päällystämistä. Esimerkiksi valtatiellä 10 on huomattavia päällystevaurioita 38 kilometrin matkalla. Samoin maantiellä 189 Naantalissa ja maantien 192 alkupäässä on runsaasti kuoppia. Vt 10 ja mt 189 ovat ensi kesän päällystysohjelmassa, mutta mt 192 päällystevauriot hoidetaan paikkaamalla. Tuoreiden kuntomittausten perusteella huonokuntoisten päällysteiden määrä on kasvanut selvästi, erityisesti vähäliikenteisillä teillä. Ei siis ole yllättävää, että myös tienkäyttäjien tyytyväisyys on laskenut tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan. Valitettavasti ensi kesän päällystysohjelma tulee niukasta rahoituksesta ja päällystystöiden korkeista kustannuksista johtuen jäämään lyhyeksi.

Ensi vuoden päällystysohjelmaa suunnitellaan parhaillaan. Päällystyskohteet valitaan kuntotietojen pohjalta, mutta vilkasliikenteisillä on tiukemmat laatuvaatimukset kuin vähäliikenteisillä teillä. Ensisijaisesti päällystetäänkin vilkasliikenteisiä pääteitä. Kun rahoitusta on vähemmän, alemman tieverkon vähäliikenteisempiä kohteita mahtuu ohjelmaan vähemmän. Erityisen surkealta tilanne vaikuttaa ensi vuoden osalta. Huonokuntoisia päällysteitä hoidetaan paikkaamalla siihen saakka, kunnes tie on mahdollista päällystää uudelleen.

Talvisin paikataan vain pakolliset tien reiät - paikkaaminen ei ole helppoa

Päällysteet reikiintyvät helposti silloin, kun tien pinnalla seisoo vettä ja päällysteessä on ennestään verkkomaisia halkeamia. Nämä yhdessä edesauttavat asfaltin palasten irtoamista. Pahin tilanne on, kun samaan aikaan lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Märällä pinnalla autojen renkaat iskevät pinnalla olevaa vettä vanhaan, haurastuneeseen tai vaurioituneeseen asfalttiin. Kun lämpötila laskee, asfalttiin päässyt vesi laajenee jäätyessään. Laajentuminen irrottaa kiviä tai kokonaisia paloja haurastuneesta asfaltista.

Talvella paikataan vain sellaiset reiät, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta pakko paikata. Talvisin paikkaaminen ei ole kuitenkaan helppoa. Talvella paikkaaminen tapahtuu lähtökohtaisesti aina kylmämassalla, eikä tällainen paikka yleensä pysy kovin pitkään.

Kesällä käytetty kuumamassa olisi kylmämassaa kestävämpää. Kuumamassaa ei ole talvella kuitenkaan yleensä saatavilla, sillä asfalttiasemat ovat kiinni. Talvella syntyneet reiät päästäänkin paikkaamaan kunnolla vasta kesällä. Tilapäiset paikkaukset korjataan pysyvällä paikkauksella silloin, kun sääolosuhteet ovat paikkaukselle suotuisat.

Paikkausmenetelmiä on kehitetty erilaisiin vaurioihin ja olosuhteisiin sopiviksi. Ongelmana on se, että varsinkin kostealla ja kylmällä säällä suoritetut paikkaukset eivät kestä liikenteen ja sääolosuhteiden aiheuttamaa kulutusta. Veden alla olevia reikiä ei myöskään voida paikata ennen tien kuivumista. Samoja kohtia teissä joudutaankin paikkaamaan yhä uudelleen.

E18 Turun kehätien rengasvaurioita aiheuttaneet reiät paikattiin viime viikolla valumassalla

E18 Turun kehätiellä viime viikolla syntyneet reiät jouduttiin ensihätään paikkaamaan kylmämassalla, mutta torstain ja perjantain välisenä yönä saatiin kuumaa valumassaa ja reiät pysyttiin paikkaamaan kestävämmällä tavalla. Näyttää kuitenkin siltä, että ongelmia on myös tien rakenteessa. Asiaa selvitetään keväällä talvikauden jälkeen tarkemmin. Valumassapaikkauksesta huolimatta on siis mahdollista, että kehätielle syntyy samaankin kohtaan reikiä uudelleen.

Ilmoita vilkasliikenteisten teiden vaurioista Tienkäyttäjän linjalle

Äkillinen reikiintyminen aiheuttaa helposti vaaratilanteita. Lisäksi auton vanteet ja renkaat saattavat hajota. Vilkasliikenteisten teiden asfalttivaurioista kannattaakin ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24/7). Puhelimeen kannattaa ladata myös 112 Suomi -sovellus. Tienkäyttäjän linja on sovelluksessa valmiina ja tällöin puhelussa on mukana karttapaikannuksen mahdollisuus.

Sateisilla keleillä päällysteen reikiä on vaikea havaita ajoissa, joten autoilijoilta toivotaan varovaisuutta liikenteessä. Reiät saattavat myös peittyä vesilammikoiden alle. Kannattaa pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon ja tarkkailla tienpintaa. Talviaikaan vahinkoakin aiheuttavat päällystevauriot saattavat syntyä yllättävän nopeasti.

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapidon asiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821