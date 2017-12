Näin helpotat sako- tai umpikaivon tyhjennystä talvella

HSY tehostaa biojätteen lajittelua yhdessä vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa 29.11.2017 09:11 | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut selvittää, kuinka biojätteen lajittelua kodeissa voisi tehostaa entisestään. Osaksi Suomen hallituksen kärkihankkeita valittu ”BIORENT – biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä” on HSY:n, vuokra-asuntoyhtiöiden ja ruokahävikkitoimijoiden yhteishanke. Mukana on HSY:n lisäksi valtakunnallisesti merkittävät vuokra-asuntoyhtiöt Kojamo Oyj ja Sato Oyj sekä uraauurtavaa työtä ruokahävikin vähentämisen puolesta tehneet From Waste to Taste ry ja Rhea Solutions Oy.