Näin nautit auringon valosta ja lämmöstä turvallisesti

Alkukesästä on tärkeää suojata iho auringolta, sillä talven jälkeen iho voi reagoida auringonsäteisiin jopa aurinkoihottumalla. UV-säteily on Suomessa voimakasta maaliskuusta elokuulle erityisesti kello 11-15. Asiantuntijan vinkeillä auringosta voi nauttia turvallisesti läpi kesän.

Valo ja lämpö kutsuvat pihalle, parvekkeelle ja ulkoilemaan. Kaikkien on syytä suojata ihonsa auringonsäteiltä, sillä hyödyllisen D-vitamiinin lisäksi auringosta saa haitallista UV-säteilyä. Säteilylle herkimpiä ovat lapset, vaaleaihoiset, pisamaiset ja punatukkaiset.



Auringon UVB-säteily polttaa ihon pintakerroksia. UVA-säteily puolestaan vahingoittaa ihon kollageeni- ja elastiinisäikeitä, jolloin iho menettää kimmoisuuttaan. Pahimmillaan liiallinen UV-säteily altistaa ihosyövälle. Siksi on tärkeää suojautua auringolta joka päivä — myös pilvisellä säällä.



— Lasten kanssa auringossa oleillessa on oltava erityisen varovainen. Vauvoja ei pidä altistaa auringon säteilylle lainkaan ja pienten lasten iho tulisi aina suojata ensisijaisesti sopivalla vaatetuksella. Paljaaksi jäävät ihoalueet tulee suojata lapsille tarkoitetulla aurinkotuotteella, jossa on erittäin korkea suojakerroin, farmaseutti ja kosmetologi Hertta Hurme sanoo.

Aurinko kuivattaa kehoa sekä ulkoa että sisältä. Siksi etenkin helteessä oleillessa on tärkeää juoda säännöllisesti. Vettä ja muita nesteitä on hyvä juoda tuplasti enemmän kuin normaalisti. Hellekesänä on hyvä nauttia esimerkiksi magnesiumia sisältävää nesteytysjuomaa, joka edistää elektrolyyttitasapainoa sekä auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.



Näin nautit auringosta turvallisesti



1. Suojaudu vaatteilla — Värikkäät ja tiiviit kankaat suojaavat parhaiten UV-säteilyltä.



2. Pysy pystyssä — makuuasennossa säteilyannos on noin neljä kertaa suurempi kuin pystyasennossa.

3. Käytä aurinkosuojaa läpi kesän — Valitse vähintään suojakerroin 30, mieluiten 50+



4. Käytä aurinkosuojaa riittävästi — Kasvoille teelusikallinen, keholle pari ruokalusikallista.



5. Levitä voide 30 minuuttia ennen ulos lähtemistä ja lisää sitä 1—2 tunnin välein ja aina uimisen hikoilun tai pyyhkeellä kuivaamisen jälkeen.



6. Muista suojata herkästi palavat ja auringolle kohtisuoraan altistuvat ihoalueet, kuten huulet, nenä, päälaki tai jakaus ja korvanlehdet.



7. Käytä aurinkolaseja, joissa on merkintä UV 100 % tai UV 400.

8. Muista, että mikään aurinkosuoja ei anna 100 % suojaa.