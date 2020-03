Näin nopeaa lomautusaaltoa ei ole aikaisemmin koettu

Yritykset haluavat vauhtia oleskelu- ja työlupien käsittelyyn 11.3.2020 11:57:08 EET | Tiedote

Yrityksillä on valmiuksia lisätä työperäistä maahanmuuttoa ja vieraskielisten rekrytointia, mikäli oleskelu- ja työlupaprosessia saadaan nopeutettua ja selkeytettyä. Yritykset kokevat, että eri viranomaisten yhteistyössä on parannettavaa. Edelleen yrityksillä on haasteita, miten ja mistä löydetään jo Suomessa olevia ulkomaalaistaustaisia osaajia, selviää Helsingin seudun kauppakamarin kyselystä.