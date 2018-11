Näin pienennät remonttisi ympäristöjalanjälkeä

Harva kuluttaja tulee remonttia tehdessään ajatelleeksi sen ympäristövaikutuksia. Markkinoilla olevat pintamateriaalit vaihtelevat kuitenkin suuresti ympäristöjalanjälkensä koon suhteen. Värisilmä haluaa nostaa remontointituotteiden ympäristövaikutuksia paremmin kuluttajien tietoisuuteen, jotta ne nousisivat yhä useamman valintakriteeriksi.

Pintamateriaalien valinnassa korostuvat tyypillisesti niiden ulkonäköön liittyvät seikat, kuten värit, sävyt ja kuosit. Harva kuluttaja tulee pohtineeksi, minkälaiset ympäristövaikutukset kyseisellä tuotteella pintansa alla on. Ulkonäöltään hyvin samankaltaisetkin tuotteet voivat siltä osin poiketa toisistaan huomattavasti.

”Vaikka ekologisuus on globaali megatrendi, oivalsimme, että se näkyy remontointipuolella hämmästyttävän vähän ja otimme asiaksemme katsoa omaa tarjontaamme ympäristölinssin läpi”, taustoittaa Väritukun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Värisilmä on nostanut remonttituotteiden ympäristöjalanjäljen keskiöön Ekompi remontti -sivullaan, jonka tarkoitus on auttaa kuluttajia tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja, myös remontoinnissa.

”Tuomalla näitä asioita ihmisten tietoisuuteen voimme edistää kestävää kehitystä yrityksenä arvojemme mukaisesti. Ympäristövaikutukset eivät voi nousta valintakriteereiksi, jos ihmisellä ei ole niistä tietämystä”, Pöllänen sanoo.

Mikä on hyväksi ihmiselle, on hyväksi ympäristölle ja toisinpäin

Kaikista kategorioista löytyi tuotteita, jotka ovat esimerkiksi raaka-aineiden tai käytettyjen valmistusmenetelmien puolesta ympäristövaikutuksiltaan keveämpiä kuin muut vaihtoehdot.

Monet valmistajat tekevät arvokasta työtä tuotteidensa ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja Värisilmä haluaa välittää myös näitä viestejä kuluttajille asti.

”Esimerkiksi kotimainen Timberwise on ensimmäinen parketinvalmistaja maailmassa, joka valmistaa tuotteensa ilman formaldehydipitoisia liimoja”, Pöllänen havainnollistaa.

Pintamateriaaleilla ja niiden päästöillä on ratkaiseva merkitys kodin sisäilman laadulle. Esimerkiksi kemikaaliyliherkille ihmisille tuotteiden vähäpäästöisyys on välttämättömyys.

”Jokainen tietää, minkälainen päänsärky voi tulla esimerkiksi maalista, joka sisältää hengitysteitä ärsyttäviä kemikaaleja. Ekompi remontti -valikoimalla Värisilmä auttaa myös niitä asiakkaita, joille remontointi voi muuten olla jopa terveysriski”, sanoo valikoimapäällikkö Kyösti Raiden.

Sisäseinien maalaukseenkin on olemassa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, kuten kotimaiset Biora 20 ja Remontti-Ässä, joissa ei ole esimerkiksi ftalaatteja tai hajusteita.

Ekompi remontti -tuotevalikoimaa on tarkoitus laajentaa ja kehittää ajan kanssa. Ekompi remontti -sivulta löytyy tietoa tuotteista ja niiden ympäristövaikutuksista sekä alan erilaisista ympäristösertifikaateista.

”Kyse ei ole väliaikaisesta, ohimenevästä kampanjasta. Haluamme tästedes pitää tuotteidemme ympäristövaikutuksia pysyvästi esillä ”, Pöllänen korostaa.

Tervetuloa tutustumaan ekompiin remonttivaihtoehtoihin palvelevaan Värisilmään!



Lue lisää Ekommasta remontoinnista täältä

Esimerkkejä ympäristöystävällisemmistä remontointituotteista:

Laatat: Keraamiset laatat luovat hyvät edellytykset kodin raikkaalle sisäilmalle. Ne valmistetaan luonnonmateriaaleista (savi, kvartsi, maasälpä), eli niissä ei ole mitään synteettistä, joka tuottaisi päästöjä. Italialaisen Ragnon laatoissa valmistusprosessissa noudatetaan paljon kiertotalouden periaatteita, eli esimerkiksi sekundalaatuiset laatat hyödynnetään kierrätysmateriaalina ja tuotantoprosessissa syntyvä lämpöenergia otetaan talteen.

Tapetit: Tiesitkö, että valtaosa Euroopassa myydyistä tapeteista on päällystetty PVC:llä? Boråstapeter, Engblad & Co ja Cole & Son ovat esimerkkejä brändeistä, joiden kuitutapetteihin ei laiteta PVC-pinnoitetta. Hengittävyydeltään näiden valmistajien kuitutapetit ovat lähes paperitapettien luokkaa. Tapettien valmistuksessa käytetään yksinomaan vesipohjaisia värejä ja liimoja ja valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat sertifioituja.

Maalit: Kotimaisetmaalit Biora 20 ja Remontti-Ässä ovat monin tavoin hyviä valintoja, myös ympäristön näkökulmasta. Molemmille on myönnetty vähäpäästöisyydestä kertova M1-luokitus, Allergiatunnus ja Joutsenmerkki. Ja turvallinen Vintro-kalkkimaali onkin jo monelle ekologiselle kuluttajalle tuttu!

Lattiat: Kotimainen Timberwise on edelläkävijä ympäristöystävällisempien parkettien valmistuksessa. Ensimmäisenä parketinvalmistajana maailmassa he ovat luopuneet formaldehydipitoisten liimojen käyttämisestä tuotteissaan. Timberwisen lattioille on myönnetty Allergiatunnus eli ne eivät tuota huoneilmaan haitallisia ja ärsyttäviä kemikaali- ja hajustepäästöjä.