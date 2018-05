Näin Pohjanmaalla pelataan Lottoa ja Eurojackpotia – kattavat tilastot kunta kunnalta

Lotossa on tänä lauantaina luvassa täysosumille ennätyksellisen suuri potti: 14,5 miljoonaa euroa. Myös Eurojackpotin potti on jo toista viikkoa maksimissa eli 90 miljoonassa eurossa. Lisäksi tällä viikolla toisen voittoluokan 5+1 -tuloksella voi voittaa jopa n. 20 miljoonaa euroa. Molempien pelien potit voi voittaa ihan yhtä todennäköisesti niin omilla kuin koneen valitsemilla numeroilla.

Veikkauksen vuodesta 1970 saakka tarjoama Lotto on edelleen suomalaisten suosikkipeli. Sitä pelataan kaikissa Manner-Suomen kunnissa - niin verkossa kuin markettien, huoltamoiden, kauppojen kuin kioskien tiskeilläkin.

Pohjanmaalla eniten Lottoa pelataan asukasmäärään suhteutettuna Kristiinankaupungissa ja Kaskisissa. Eurojackpotia Kaskisissa ja Laihialla. Tiedot selviävät oheisesta tilastosta.

Lähes 50 prosenttia suomalaisista Loton pelaajista antaa koneen arpoa rivinsä, mutta yhä edelleen useat pelaavat tutut suosikkinumeronsa. Tiettyjä rivejä pelataan kierroksesta toiseen erityisen paljon.

- Suosituimmat numerot eivät juurikaan vaihdu kierroksesta toiseen, kertoo Veikkauksen tuotepäällikkö Teemu Saukonoja.

Viime kierroksen suosituin rivi oli ruudukon kolmas pystyrivi (03, 09, 15, 21, 27, 33, 39), jota pelataan jopa kaksi tuhatta kertaa joka viikko. Suuriin voittorahoihin luottorivillä ei kuitenkaan pääsisi käsiksi, sillä jos myös arvontakone valitsisi kolmannen pystyrivin numerosarjan, täysosumalla voittaisi normaalikierroksella muutamia satoja euroja.

Rivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on myös erittäin suosittu ja kamppailee ykkössijasta viikosta toiseen.

Yksittäisistä luvuista eniten pelataan numeroita 9, 3 ja 7.

Viime viikolla Veikkauksella pyydettiin ennätyspotin kunniaksi arvonta-apua sosiaalisessa mediassa suureen suosioon nousseelta Seppo-koiralta. Vauhdikkaassa palloarvonnassa Seppo päätyi riviin: 4, 6, 11, 15, 25, 28 ja 32. Lisänumeroksi Seppo valikoi numeron 26.

Shetlanninlammaskoira Sepon vihjeriviä pelattiinkin tällä kierroksella 493 kertaa ja se oli kierroksen kuudenneksi suosituin rivi. Sepon rivissä oli yksi oikea numero, joten voittoa Sepon rivillä ei tullut. Jos voitto olisi kuitenkin osunut rivillä kohdalleen, olisi jokainen pelaaja voittanut itselleen 29 411,70 euroa.

Lotto perustuu puhtaasti sattumaan ja tämä on hyvä muistaa myös riviä tehdessä. Oikean rivin voi veikata kuka tahansa, mutta sitä ei voi ennustaa kukaan. Erilaisia rivejä on noin 18,6 miljoonaa – ja joka ikinen niistä on yhtä todennäköinen.

Suomen suurin yhdelle hengelle mennyt lottovoitto on 13,3 miljoonaa euroa. Se meni Lahteen kierroksella 15/2014. Vuonna 2017 Lotosta löytyi 19 täysosumaa.

Jos ei ole pelannut netissä tai käyttänyt Veikkaus-korttia, voiton lunastusaikaa tositetta vastaan on vuosi. Monissa maissa lunastusaika on huomattavasti lyhyempi. Esimerkiksi Rankassa voiton lunastukseen on aikaa 60 päivää.

Lisätiedot: Veikkauksen viestintä p. 09-4370 7000