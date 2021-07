Näin saat kilpailuetua hyvällä vuokrasopimuksella

Jaa

Koronatilanteen vuoksi vuokramarkkinat ovat olleet poikkeuksellisen hiljaiset. Kevään jälkeen vuokramarkkinoille odotetaan vilkkaampaa loppukesää, kun korkeakoulut monilta osin palaavat lähiopetukseen ja opiskelijat etsivät asuntoja. Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo antaa vinkkejä siihen, miten hyvällä vuokrasopimuksella voi saada kilpailuetua vuokramarkkinoilla.

Hinnoittele sopimus markkinatilanteen mukaan ja varaudu muutoksiin vuokrankorotusehdoilla

Oletko tarkistanut vuokrasopimuksesi vuokratasoa viime aikoina? Alueelle rakennetut uudet kohteet tai kysynnän vaihtelut ovat voineet vaikuttaa alueen vuokratasoon. Ajantasaisen tiedon alueesi vuokratasosta saat esimerkiksi Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsauksista tai Vuokraovi.comin Vuokralaskuri-palvelusta. Oman asunnon tila kannattaa myös arvioida realistisesti vertaamalla sitä vaikkapa Vuokraoven tai Oikotien palvelussa saatavilla olevien asuntojen kuntoon ja vuokrapyynteihin. Uutta maalipintaa kaipaavat seinät tai kulunut keittiö eivät ole eduksi vuokramarkkinoilla.

Vastaavasti vuokrasopimuksessa on tärkeää varautua myös vuokran korottamiseen. Vuokrankorotusehdon voi ottaa sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan vuokrasopimukseen, mutta sen merkitys korostuu pitkissä vuokrasuhteissa. Vuosittaisena korotusperusteena sopimuksessa voidaan käyttää esimerkiksi tiettyä enimmäisprosenttia. Korotusehdoissa kannattaa luonnollisesti huomioida myös vesimaksut ja muut erillismaksut.

Vuokrasopimuksen kesto tarjoaa vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin

Huoneisto on mahdollista vuokrata tietyllä vuokralla määräajaksi. Silloin, kun huoneisto vuokrataan vain lyhyeksi ajaksi, on vuokrapyynti tyypillisesti korkeampi. On kuitenkin mahdollista, että huoneisto halutaan antaa vuokralle alempaan hintaan esimerkiksi julkisivuremontin – tai koronan kiristämän markkinatilanteen ajaksi. Määräaikaisen sopimuksen etuna on se, että määräajan kuluessa umpeen avautuu mahdollisuus tehdä kokonaan uusi sopimus ja määritellä siten myös vuokra uudelleen. Hyvin lyhyeksi määräajaksi solmittujen sopimusten toistuvaa käyttöä on kuitenkin rajoitettu lailla. Enintään kolmen kuukauden mittaisia määräaikaisia sopimuksia voi tehdä maksimissaan kaksi peräkkäin. Muuten vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen on puolestaan mahdollista hakea jatkuvuutta sopimalla irtisanomisajan ensimmäisestä alkamispäivästä. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata kohtuullinen sopimussakko, jos jompikumpi irtisanoo sopimuksen aiemmin. Ajankohdan valinnassa kannattaa tavanomaisen 11 kuukauden vähimmäispituuden lisäksi kiinnittää huomiota myös siihen, milloin alueen vuokramarkkinat ovat kuumimmillaan. Näin mahdollinen huoneiston uudelleenvuokraaminen onnistuu sulavasti.

Vakuuteen joustoa esimerkiksi vakuuspalvelujen avulla

Toisinaan kilpailua vuokralaisista käydään myös tinkimällä vakuuden määrästä. Vakuus on etenkin vain paria huoneistoa vuokraavalle vuokranantajalle kuitenkin tärkeä turva esimerkiksi huoneiston vahinkojen tai vuokranmaksuongelmien varalta. Vakuuden tarkoituksena on turvata kaikkien sopimusvelvoitteiden täyttyminen, joten se kannattaa olla riittävän suuri. Vakuus saa olla suuruudeltaan enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa.

Vakuuden lisäksi turvaa voidaan hakea myös takauksesta. Esimerkiksi nuori opiskelija voi pyytää omia vanhempiaan vuokrasopimuksensa takaajiksi. Myös erilaiset vakuuspalvelut, kuten takausvakuutus, voivat tuoda lisäturvaa ja vaihtoehtoja rahavakuudelle.

Tehosta vuokra-asunnon houkuttelevuutta käytössä olevin keinoin

Monissa vuokrasopimuksissa on lemmikkikielto. Siten esimerkiksi lemmikkien salliminen voi tuoda lisää kiinnostuneita tarjoamallesi kodille. Varsinkin, jos asunnon pinnat ovat jo valmiiksi hieman kuluneet, tämä voi olla yksi vaihtoehto kasvattaa kysyntää.

Jos taloyhtiöön on tulossa asumiseen vaikuttava remontti, se luonnollisesti vähentää kiinnostusta asuntoa kohtaan. Tällöin asunnon vuokralle saamista saattaa helpottaa se, että vuokranalennusprosentti remontin ajalle kerrotaan jo etukäteen selkeästi vuokrausilmoituksessa ja sopimuksessa. Hyvä vuokranalennus kompensoi remontista aiheutuvat haitat.

Sitouta vuokralainen pienillä hyvillä teoilla

Vuokralaisen voi saada pysymään vuokralla pitkäaikaisesti tarjoamalla hänelle esimerkiksi vaikutusmahdollisuuksia huoneiston seinämaalien tai tapettien värivalinnoissa. Vuokralaisella ei ole lakiin perustuvaa oikeutta tehdä vuokrahuoneistossa omin päin muutostöitä.

Hyvästä vuokrasuhteesta voi myös palkita vuokralaista pienellä kesälahjalla, kuten kukkakimpulla. Toimivan vuokrasuhteen ylläpitäminen on palkitsevaa kummallekin osapuolelle.

Vinkit antoi Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo.