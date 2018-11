Näin suomalainen viettelee vaatteilla - Sokos tutki suomalaisten suhdetta pukeutumiseen

Uskomus suomalaisten pukeutumisen pohjautuvan lähinnä käytännöllisiin tuulipukuihin on harhaluulo. Suomalaiset osaavat pukeutua vaihtuvien sääolosuhteiden mukaan, mutta käytännöllinen pukeutuminen on saanut rinnalleen toisen tärkeän elementin - muodikkuuden. Sokoksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset tuntevat olevansa tyylikästä kansaa ja tyylillä on meille vahva merkitys.

Muotiin ja pukeutumiseen erikoistunut tavarataloketju Sokos on vuodesta 1952 lähtien kuratoinut suomalaisten tyyliä ja lokalisoinut maailmalta rantautuneita muoti-ilmiöitä paikalliseen makuun ja käyttöympäristöön sopivaksi. Syventääkseen asiakasymmärrystään Sokos teetätti kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tämänhetkistä suhdetta pukeutumiseensa.

Päivittäinen pukeutuminen on toisille yksi arkinen asia muiden joukossa, mutta useille asujen valinta on myös tärkeä rituaali. Yhteistä kaikille on se, että vaatteella on suurempi merkitys kuin usein ajatellaan. Pukeutumisella on vahva rooli luodessa ensivaikutelmaa uudesta ihmisestä ja tutkimuksen mukaan uskomme vaatteiden vaikutukseen myös hyvän onnen kerääjänä. Puolet vastaajista pitävät suomalaisia tyylikkäinä ja eritoten nuoret, 15-24-vuotiaat, kokee suomalaisten hallitsevan muodikkaan pukeutumisen.

“Mielikuva siitä, ettemme osaisi pukeutua tyylikkäästi, syntyy perspektiivittömästä vastakkainasettelusta, jossa Suomea verrataan olosuhteiltaan usein hyvin erilaisiin kansainvälisiin muotiympäristöihin. Meille on selvää, että suomalaiset seuraavat muotia ja panostavat pukeutumiseensa. Osaamme pukeutua paitsi tyylikkäästi, myös haastavien kelien mukaisesti käytännöllisesti. Tätä suoraviivaista funktionalismia ihastellaan usein myös ulkomailta käsin. Meidän on helppo huomata, että jokaisen sesongin trendit otetaan kautta maan hyvin haltuun ja myös ajattomat klassikot pitävät pintansa”, kertoo Sokoksen myyntijohtaja Hans Backström ja jatkaa:

“Muotikaupassa näkyy myös alueellisia eroja ja hyvä niin. Ei pinta-alaltaan näin suuren maan kansaa voi laittaa yhteen ja samaan muottiin. Sää, demografia ja alueelliset ominaispiirteet vaihtelevat eri puolilla maata ja muodin asiantuntijaketjuna meidän tulee palvella suomalaisia kuluttajia mahdollisimman laajasti. Muodin kotimaisuus on iloksemme nyt selkeästi korostuva trendi ja olemmekin lisänneet kotimaisia tuotteita mallistoomme. Kotimaiset suunnittelijat ymmärtävät vuodenaikojen tuomat tarpeet ja haasteet, sekä tuntevat parhaiten suomalaisen maun”.

Vaate tuskin koskaan on vain vaate, sillä kyselyssä selvisi myös, että lähes jokainen kokee pukeutumisen olevan osa ensivaikutelmaa. Siihen pyritään vaikuttamaan omilla vaatevalinnoilla. Joka kolmannella vastaajista on tapana käyttää lempivaatettaan aina kun aikomuksena on hurmata toinen ihminen. Tälle käsitteelle on annettu myös lempinimi “flaksimekko”, joka kertoo vaatteen tuovan käyttäjälleen onnea eritoten hurmaustarkoituksessa.

“Laadukas ja hyvin valittu tuote kestää aikaa ja jatkuvaa kulutusta ja ajan saatossa siitä voi tulla käyttäjälleen tärkeä myös tunnetasolla. Kannattaakin aina pyrkiä valitsemaan tuotteita, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Lempivaatteita käytetään kaikissa ikä- ja tyyliryhmissä ja lähes jokaiselta löytyy sellainen. Asiakkaamme löytäessä itselleen hyvän vaatteen, saatetaan sitä ostaa useampikin kappale myös useissa eri väreissä. Kyllä vaate, joka tuo itselle hyvän ja varman olon näkyy positiivisesti myös muille”, kommentoi Backström.

Kyselyssä korostui myös vaatteiden ostamisen sosiaalinen yhteys. Yli puolet vastaajista kertoi ottavansa ostoksille mukaansa ystävän tai puolison. Erityisesti suomalaisille miehille puolison mielipiteellä on painoarvoa. Naiset mielellään myös antavat oman näkemyksensä kumppanin pukeutumiseen ja myös tavaratalojen palvelut on rakennettu vastaamaan näitä tarpeita.

“Tavarataloissa vietetään usein aikaa ystävien ja perheen kesken, joten yleinen viihtyvyys ja palvelut ovat olleet kulmakiviämme aivan alusta asti. Koska suomalaiset selkeästi haluavat myös toisen mielipiteen vaatevalintoja tehdessään, haluamme siinä asiakkaitamme auttaa. Asiantunteva ja maksuton, henkilökohtainen pukeutumisneuvonta on palvelu, jolla haluamme tukea ja kannustaa jokaista löytämään omannäköisen ja -tuntuisen tyylin”, kertoo Backström.

Samoilla linjoilla on myös Sokos Tampereen pukeutumisneuvoja Aregash Forsgren;

“Asiakkaamme ovat tottuneet pyytämään myyjiltä apua. Joko heti myymälään saapuessaan tai sitten viimeistään sovituksessa. Täsmävalintojen lisäksi useat asiakkaat arvostavat sitä, että saavat useita vaihtoehtoja ja että myyjä on mukana auttamassa valinnan tekemisessä. Sillä ei ole suurta eroa onko asiakkaan mukana omia makutuomareita vai ei, sillä myyjän ammattitaitoa ja mielipidettä arvostetaan. Varsinkin yksin shoppaillessa myyjän apuun on helppo turvautua”, kertoo Forsgren ja jatkaa;

“Kun kokonaisuutta mietitään hieman syvemmin, puhutaan pukeutumispalvelusta. Siinä lähtökohtana on asiakkaan tarpeet laajemmin. Apua pyydetään usein tiettyyn juhlaan, työhön tai arkisen tyylin päivitykseen. Siihen toimivat kimmokkeena usein myös muut asiat, kuten muuttuneet elämäntilanteet tai vaatekoon ja hiustyylin vaihtuminen. Palvelu sopii hyvin myös kiireisille ihmisille. Jos ei ole aikaa tai kiinnostusta pyöriä kaupoilla on pukeutumisneuvonta usein tehokkain tapa uusien vaatteiden hankintaan. On ehdottoman tärkeää, että ihminen viihtyy vaatteissaan ja että ne tuntuvat omilta, joten suosittelen perehtymään omaan tyyliin pukeutumisneuvojan avustuksella”.





Lähde: IRO Research Tuhat suomalaista kyselytutkimus syyskuussa 2018. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Kooste 1000 suomalaista tutkimuksesta:

Onko suomalainen mies/nainen mielestäsi tyylikäs?

29 % Kyllä, naiset on

22 % Kyllä, miehet on

70 % Kyllä, 15-24-vuotiaat

53 % Kyllä, 25-34-vuotiaat

Kun tapaat uuden ihmisen, kuinka paljon hänen pukeutuminen vaikuttaa ensivaikutelmaan?

48 % Melko paljon tai erittäin paljon

91 % Jonkin verran vaikutusta

53 % Melko paljon tai erittäin paljon, naiset

43 % Melko paljon tai erittäin paljon, miehet

Oletko lähtenyt joskus jonkun mukaan jatkoille/treffeille hänen tyylin perusteella?

19 % Kaikista vastaajista sanoo tyylin vaikuttaneen päätökseen

26 % 25-34-vuotiaista sanoo tyylin vaikuttaneen päätökseen

Onko sinulla käytössä lempivaatetta kun tarkoituksesi on hurmata toinen ihminen? (ns. flaximekko)

27 % Kyllä, kaikista vastaajista

37 % Kyllä, naiset

18 % Kyllä, miehet

52 % Kyllä,15-24-vuotiaista

Oletko pyrkinyt vaikuttamaan kumppanisi pukeutumiseen jotta se miellyttäisi sinua paremmin?

51 % Kaikista vastaajista on pyrkinyt vaikuttamaan

65 % Naisista

65 % Miehistä

55 % 25-34-vuotiaista

53 % 45-54-vuotiaista

Käytätkö makutuomaria shoppaillessasi?

40 % Ei käytä

58 % Aina tai joskus käyttää

Keneen luotat vahvimmin pukeutumisneuvoissa?

21 % Naisista luottaa puolisoonsa,

28 % Naisista luottaa ystäviinsä

58 % Miehistä luottaa puolisoonsa

5 % Miehistä luottaa ystäviinsä

Oletko käyttänyt tavaratalojen ilmaista pukeutumisneuvontaa?

90 % Kaikista vastaajista ei ole käyttänyt

8 % Naisista on käyttänyt

10 % Miehistä on käyttänyt