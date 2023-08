Näin TSS-ryhmämatkat takaavat ihastuttavat lomapäivät

Sen sijaan TSS:n ryhmämatkalla voit olla varma siitä, että lomamatka on turvallinen ja ammattimaisesti järjestetty. Takaamme myös kattavan tuen koko matkan ajalle alusta loppuun asti. Matkanjärjestäjä organisoi luotettavat lentoyhtiöt ja modernit turistibussit ja huolehtii parhaasta mahdollisesta majoituksesta mukavissa ja laadukkaissa hotelleissa. TSS tarjoaa kaiken tämän lyömättömällä hinta-laatusuhteella. Yhtenä Euroopan suurimmista kiertomatkojen järjestäjistä se tarjoaa asiakkailleen aina erittäin edullisen hinnoittelun.

Ja mikä on tärkeintä – matkalaisten mukana on matkamatkaoppaat, jotka ovat hyvin koulutettuja ja puhuvat suomea tai englantia. Asiantuntevat matkaoppaat tuntevat maan ja sen ihmiset ja puhuvat paikallista kieltä. He ovat idearikkaita ja osaavat motivoida hyvin ryhmäänsä. He välittävät tietoa, joka on merkityksellistä ja perusteltua. He osaavat myös eläytyä hyvin, eikä heidän kanssaan tule tylsää.

TSS-oppaat ovat taitavia ratkaisemaan ongelmia kaikissa tilanteissa, oli kyseessä sitten unohtuneet silmälasit, hukkaan mennyt passi tai nyrjähtänyt nilkka: he ovat läsnä ja tietävät, miten auttaa.

Mikä olisi hauskempaa kuin nauttia upeista maisemista, eksoottisista basaareista ja henkeäsalpaavasta kulttuurista yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa.

Vieraat pääsevät kokemaan loman kaikin aistein. TSS ja sen matkaoppaat huolehtivat kaikesta muusta, useimmiten taustalla huomaamattomasti. TSS haluaa, että sen asiakkaat pääsevät tutustumaan maailmaan turvallisesti. Lopuksi on hieman vaikeaa hyvästellä maa ja uudet lomaystävät – sen TSS tietää kokemuksesta. Mutta miksi matkan pitäisi olla viimeinen yhteinen lomamatka?

Suuntaa siis kohti uusia kokemuksia, kun on seuraava tilaisuus! TSS-tiimi on iloinen voidessaan olla jälleen rinnallasi.