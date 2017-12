Näin vältät kaatumiset talven liukkailla

Liukastuminen aiheuttaa vuosittain tuhansia lonkkamurtumia. Liikenneturva huomauttaa, että nollan molemmin puolin sahaava lämpötila aiheuttaa kulkuväylille kerääntyneen jään sulamista ja uudelleenjäätymistä. Ikäihmisenkään ei kuitenkaan tarvitse jäädä talvella kodin vangiksi.

Suomen talvet ovat vuosi vuodelta leudompia, mutta lämpimien ja pakkasjaksojen vaihtelu näkyy herkästi entistä liukkaampina kulkuväylinä. THL:n teettämän ATH-tutkimuksen mukaan keskimäärin joka kolmas ikäihminen kaatuu vähintään kerran vuosittain, lonkkamurtumia tapahtuu noin 7 500.



Talvella ulkona liikkuminen sujuu enää puolella 75 vuotta täyttäneistä. Kaatumisen ja sitä usein seuraavien pitkien sairaalajaksojen pelkääminen vangitsee siten kymmeniätuhansia sisätiloihin talven ajaksi.



Aktiivinen liikkuminen on paras apu kaikenlaisten kaatumisten ennaltaehkäisyyn ja muutenkin terveyden ylläpitämiseen. Talviaikana aktiivinen liikkuminen kuitenkin vähenee useimmilla ikäihmisillä selvästi.



Skand Leijona -skoottereiden yrittäjä Miika Utoslahti haluaa parantaa ikäihmisten aktiivisuuden turvallista jatkumista.



“Minulla oli melkoinen teräsmummo, hän pyöräili loppuun asti kesät talvet kaupoille, ystävien luokse ja harrastuksiin. Mutta monien kohdalla tilanne ei ole näin hyvä. Tähän olisi tärkeää hakea muutosta, koska ulkoilun loppumisen jälkeen seuraa tilastojen mukaan usein tarve koti- tai laitoshoidolle.”



Liikenneturva kehottaa valitsemaan kengät joissa on matalat, leveät kannat. Voimakkaasti kuvioitu pehmeä ja huokoinen pohja on myös tärkeä. Ilmatieteen laitoksen kelitiedotteet auttavat liukkauden ennakoimisessa.



Kolmepyöräinen sähköskootteri voi edistää aktiivisuutta. ”Vaikka meidän Leijona-skootterin tuolissa istumalla ei liikuntaa tulekaan, niin sen avulla pääsee vaikkapa kauppaan ja ostoskeskuksen sisälle kävelemään sekä ystäviä tapaamaan”, Utoslahti toteaa.



Itsenäinen harrastuksiin kulkeminen mahdollistuu senioriskootterin avulla talviaikaankin. “Sen avulla tulee lähdettyä kotoa ulos ja toimintakyky sekä ilo säilyy.”



Faktatietoa

- Talviaikana ulkona liikkuminen ei suju noin puolella 75 vuotta täyttäneistä.

- Liikunta vähentää liukastumisen riskiä, mutta kotiin jääminen tyrehdyttää liikkumisen.

- Ulkoilun loppuminen ennustaa lyhyessä ajassa turvautumista koti- tai laitoshoitoon.

- Talviajan aktiivisuutta voi lisätä mm. kenkävalinnoilla ja kolmepyöräisellä Leijona-skootterilla.

- Tasapainoa kohentavat hyvät keskivartalon lihakset sekä liikuntalajeista esimerkiksi tanssi.



Pitkät Matkat eivät ole ongelma. Metsähallituksen teettämässä testissä Leijona-skootterin perusversiolla päästiin kansallispuistossa 39:n kilometrin matka, lisäakullisella versiolla olisi päässyt tuplasti.



Helsinkiläinen Sampo Santasalo kertookin, että sähköskootteri on korvannut hänellä kokonaan auton. “Skootteri kulkee kätevästi metrossa ja junassa, tuoden ulottuvuutta runsaasti. Ainoa haitta on olla jatkuvasti katseiden kohde”, hän jatkaa pilke silmäkulmassa.



Luontoon pääseminen on monelle ikäihmiselle tärkeää. Luontoreittien esteettömyyteen tulisi kiinnittää huomiota myös seniorikävijöiden vuoksi.



Tänä vuonna avatussa Hossan kansallispuistossa onkin huomioitu esteettömyys kiitettävällä tavalla. Skand Oy lahjoittikin yhdessä Osuuspankin kanssa kaksi Leijona-skootteria vuokrakäyttöön Hossaan.



Nastat voi saada sekä kenkien pohjaan, että myös kolmepyöräisen skootterin alle. Moni entinen pilkkimies onkin pystynyt aloittamaan harrastuksensa uudestaan hankittuaan nastakengät ja nastarenkailla varustetun talvikelpoisen sähköskootterin.



Kuka tahansa voi ilmaista välittämistään ja arvostustaan auttamalla ikäihmistä kenkävalinnoissa ja liikkumista helpottavan kulkuneuvon valinnassa.

Myös ulkoiluseuraksi tarjoutuminen voi osoittautua erittäin tärkeäksi.