Naiset lukevat työsopimuksensa miehiä useammin

Työsopimuksen sisältöön perehtymisen aste vaihtelee niin sukupuolen kuin toimialankin mukaan. Tämä selviää Yleinen työttömyyskassa YTK:n Jäsenpulssi-kyselytutkimuksesta, johon vastasi kesäkuun alkupuolella yli 16 000 YTK:n jäsentä.

Naiset ovat lukeneet työsopimuksensa miehiä useammin. Kysyttäessä ”Koska olet viimeksi lukenut voimassa olevan työsopimuksesi?”, naisista 45 % kertoo lukeneensa työsopimuksensa puolen vuoden sisällä. Miehistä vastaavasti 36 % kertoo lukeneensa työsopimuksensa yhtä usein.

Miesvastaajista 33 % kertoo lukeneensa nykyisen työsopimuksensa yli vuosi sitten, naisista vastaavasti 28 %. Miehissä on yli kaksinkertainen määrä niitä, jotka eivät ole lukeneet voimassa olevaa työsopimustaan koskaan. 7 % miehistä kertoo, että sopimus on jäänyt lukematta. Naisvastaajista lukemattomien osuus on vain 3 %.

”Työsopimus on jokaiselle palkkatyötä tekevälle aivan olennainen dokumentti. Tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta oma sopimus kannattaa lukea huolella läpi ja siihen kannattaa myös aika ajoin palata”, YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.

Rakennusalalla työsopimus jää useimmin lukematta

Toimialoista työsopimus jää lukematta etenkin rakennusalalla. Alan vastaajista 9 % kertoo, ettei ole lukenut voimassa olevaa työsopimustaan koskaan. 28 % rakennusalan vastaajista on lukenut sopimuksensa yli vuosi sitten ja 18 % vastaavasti viimeisen kuukauden sisällä.





Teollisuudessa työskentelevistä vastaajista 7 % ei ole lukenut työsopimustaan koskaan ja 34 % yli vuosi sitten.





Useimmin työsopimus luetaan matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalalla. Alan vastaajista 50 % on lukenut työsopimuksensa viimeisen puolen vuoden sisällä. Seuraavaksi tiheimmin sopimus luetaan kunta-alalla, jossa vastaava osuus on 47 %.

”Työsuhteiden kestot selittävät tulosta osaltaan, sillä yleensä sopimus luetaan ainakin allekirjoittaessa. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alalla on paljon lyhyitä työsopimuksia. Toisaalta myös rakentamisessa ja teollisuudessa on paljon kausityötä, mutta siellä työsopimus jää usein lukematta. Näiden alojen miesvaltaisuus selittänee tulosta, sillä kyselymme mukaan miehet jättävät herkemmin sopimuksensa lukematta”, Auli Hänninen pohtii.

Jäsenpulssi-kyselytutkimus toteutettiin 1.–12.6. ja siihen vastasi 16 607 YTK:n jäsentä, jotka edustavat laajasti eri toimialoja kaikista maakunnista. Kysymys työsopimuksesta kysyttiin vain työssä olevilta vastaajilta.