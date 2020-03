Naisjärjestöt painottavat tukipalveluiden tärkeyttä poikkeusolojen aikana

Suomi on nyt poikkeusoloissa koronaviiruksen vuoksi ja monen kotona vietetty aika lisääntyy. Koti ei ole kaikille turvallinen paikka ja siksi on erityisen tärkeää, että lähisuhdeväkivaltaa kokeneille on tarjolla apua myös poikkeusoloissa.

Nytkisin pääsihteeri Johanna Pakkanen korostaa tukipalveluiden tärkeyttä poikkeusoloissa: ” Sosiaalinen eristäytyminen voi koitua nyt vaaraksi turvattomissa parisuhteissa eläville naisille. On hyvä muistaa, että toiseen vanhempaan kohdistuva väkivalta ja sen uhka satuttaa myös lasta. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki tukipalvelut pysyvät täysimääräisinä käytössä. Jos todistat lähipiirissäsi tai naapurustossasi väkivaltaa, ota yhteyttä poliisiin.” Koemme tärkeänä, että valtioneuvosto määritteli Nollalinjan ja turvakodit yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi aloiksi. Sekä Nollalinja että turvakodit ovat auki vuorokauden ympäri ja monella turvakodilla on valmius sijoittaa koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat asiakkaat tai koronatartunnan saaneet asiakkaat erilleen muista asiakkaista. Puhelinpalveluiden lisäksi on tarjolla myös chat-palveluita. Jos uhri on tekijän kanssa kotona samoissa tiloissa, ei puhelun soittaminen ole mahdollista, jolloin chat-tyyppiset palvelut ovat turvallisempia.

