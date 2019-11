Naisten palkkapäivä on ohitettu: STTK kiirehtii hallituksen palkkatasa-arvoon liittyviä konkreettisia toimia

Naisten palkkapäivällä STTK havainnollistaa naisten ja miesten välistä perusteetonta palkkaeroa. Tänä vuonna naisten palkkapäivä osui eiliseen päivään 3. marraskuuta. Se merkitsee, että laskennallisesti tästä maanantaista vuoden loppuun naiset työskentelevät ilman palkkaa.

Viime vuonna naisten palkkapäivä oli 2. marraskuuta. Palkkaero on siten kaventunut vuoden aikana 0,3 prosenttiyksikköä. Viime vuonna naisten palkat olivat keskimäärin 83,9 prosenttia ja tänä vuonna 84,2 prosenttia miesten palkoista.



- Suunta on oikea, mutta vauhti surullisen hidas. Monin tavoin tasa-arvoisen työelämämme sitkeä vitsaus on naisten ja miesten välinen perusteeton palkkaero, joka on saatava kaventumaan paljon nykyistä nopeammin ja tehokkaammin, STTK:n lakimies Anja Lahermaa vaatii.

Naisten palkkapäivä lasketaan Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella. STTK on viettänyt Naisten palkkapäivää vuodesta 2011 havainnollistaakseen palkkaepätasa-arvoa.

STTK on tyytyväinen nykyisen hallituksen ohjelmaan sisältyviin kirjauksiin, joilla samapalkkaisuutta ja yleensä tasa-arvoa työelämässä halutaan edistää.

- Tavoite nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi on oikea. Siihen päästään lisäämällä palkka-avoimuutta, täsmentämällä tasa-arvolakia, kolmikantaisella samapalkkaohjelmalla ja perhevapaauudistuksella. Seuraavaksi tarvitaan konkreettisia toimia, Lahermaa huomauttaa.

STTK on huolissaan siitä, että ainoastaan perhevapaauudistusta koskeva valmistelu on käynnissä.

- Samapalkkaisuusohjelman uuden kauden aloittaminen ei saa venyä enää yhtään pidempään ja jatkokausi on saatava käyntiin tämän vuoden aikana. Myös palkka-avoimuutta ja tasa-arvolain täsmentämistä koskevien lakimuutosten kolmikantaista valmistelua on vauhditettava.

Suomessa jo useat edelliset hallitukset ovat hallitusohjelman lisäksi tehneet erityisen tasa-arvo-ohjelman. STTK kiirehtii myös nykyhallitusta tasa-arvo-ohjelman aikaansaamiseksi.

